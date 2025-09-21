Hamas ने बंधकों की जारी की फेयरवेल तस्वीर! नेतन्याहू के लिए था बड़ा मैसेज
Zee SalaamIsrael Hamas War

Hamas issue picture of detainee: हमास ने बंधक बना गए लोगों की फेयरवेल तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें जिंदा और मरे हुए बंधकों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही नेतन्याहू को एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 21, 2025, 08:36 AM IST

Hamas issue picture of detainee: गाज़ा सिटी पर इज़रायली हमलों के बीच हमास की आर्म्ड विंग क़सम ब्रिगेड्स ने शनिवार को 48 इज़रायली बंधकों की तस्वीरें जारी की हैं. इस फोटो में ज़िंदा और मरे हिए सभी बंधकों के चेहरे शामिल किए गए हैं. हर तस्वीर के नीचे “Ron Arad” लिखा है.

कौन है रॉन अराद?

रॉन अराद इज़रायली वायुसेना के कैप्टन थे, जिनका विमान 1986 में लेबनान में गिरा था. उन्हें अमल मूवमेंट ने पकड़ा और बाद में हिज़बुल्लाह को सौंप दिया. अराद के बारे में माना जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है, हालांकि इसके पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आए.

हमास का क्या है मैसेज?

इसके साथ ही हमास ने एक मैसेज भी दिया है. जिसमें लिखा है कि नेतन्याहू ने झुकने को मना किया और जमीर को हार मानने को मजबूर किया. इसलिए ये तस्वीर जारी की जा रही है.  यह इशारा इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर था, जिन्होंने हमास के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया है. साथ ही इज़रायली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर का जिक्र किया गया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार की “गाज़ा सिटी पर कब्ज़े” की योजना पर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी सेना के ज़मीनी और हवाई हमले जारी रहे.

क्या है बंधकों की हालत?

इज़रायली अधिकारियों का कहना है कि लगभग 20 बंधक अब भी जिंदा हो सकते हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संख्या 20 से भी कम बताई है. दोनों नेताओं का कहना है कि जीवित और मृत सभी बंधकों को वापस लाया जाएगा और हमास को खत्म किया जाएगा.

हमास बार-बार दे चुका है वॉर्निंग

हमास बार-बार चेतावनी दे चुका है कि इज़रायल के बढ़ते हमले और ज़मीनी घुसपैठ से बंधकों की जान खतरे में है. समूह का दावा है कि बंधकों को गाज़ा सिटी के अलग-अलग मोहल्लों में रखा गया है.

इजराइल में हो रहे हैं प्रोटेस्ट

हमास की इस चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही तेल अवीव और अन्य शहरों में लाखों इज़रायली सड़कों पर उतरने वाले थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से युद्ध खत्म करने और सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए तुरंत समझौता करने की मांग की।

इससे पहले इस महीने हमास ने दो बंधकों का वीडियो जारी किया था. करीब एक महीने पहले भी दो और बंधकों की तस्वीरें दिखाई गई थीं, जिनमें से एक को अपना कब्र खोदते हुए दिखाया गया था. इन तस्वीरों ने बंधकों के परिवारों और इज़रायली सरकार के भीतर गुस्सा भड़का दिया था.

