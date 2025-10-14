Advertisement
Ceasefire के बाद Hamas ने Gaza में क्यों की दर्जनों लोगों की हत्या? पूरा मामला

Israel Hamas Ceasefire: हमास ने सीजफायर के बाद हाजा में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा है. माना जा रहा है कि जंग रुकने के बाद हमास फिर से गाजा में अपना दबदबा बना रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 14, 2025, 08:42 AM IST

Israel Hamas Ceasefire: हमास ने गाजा में सीजफायर होने के बाद दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा है. दरअसल, जंग रुकने के बाद से हमास ने ने एक बार फिर अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश शुरू कर दी है. उसने अपने विरोधियों पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों की हत्या कर दी और ऐसा लगता है कि उसे फिलहाल गाज़ा में क़ानून-व्यवस्था संभालने के लिए अमेरिका की अस्थायी मंजूरी मिल गई है.

इजराइल दे रहा है कबीलों को हथियार

लंबे युद्ध के बाद हमास की पकड़ कमजोर हुई है और उसे गाज़ा में उन समूहों से चुनौती मिलने लगी जिनसे उसका सालों से विवाद रहा है. इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि इज़राइल उन क़बीलों को हथियार दे रहा है जो हमास के विरोधी हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताए.

गाज़ा के एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक, सीजफायर लागू होने के बाद से हमास बलों ने गाज़ा सिटी के एक परिवार से जुड़े गिरोह के 32 सदस्यों की हत्या की, जबकि हमास के छह कर्मी भी मारे गए. ये झड़पें मुख्य रूप से दोग़मेश (Doghmosh) क़बीले के सदस्यों से हुईं.

हमास लड़ाकों को कर रहा सड़कों पर तैनात

सीजफायर लागू होने के साथ ही हमास ने धीरे-धीरे अपने लड़ाकों को गाज़ा की सड़कों पर दोबारा तैनात करना शुरू किया है. गाज़ा के दो सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, हमास यह कदम सावधानी से उठा रहा है ताकि अगर सीजफायर टूट जाए तो हालात न बिगड़ें. सोमवार को हमास ने अपनी सैन्य शाखा अल-क़सम ब्रिगेड्स के सदस्यों को तैनात किया और दो साल पहले पकड़े गए आखिरी जीवित बंधकों को रिहा किया. 

अस्पताल के बाहर दिखें दर्जनों हमास के लड़ाके

रॉयटर्स की फुटेज में दक्षिणी गाज़ा के एक अस्पताल के बाहर दर्जनों हमास लड़ाके दिखे. इनमें से एक के कंधे पर 'शैडो यूनिट' का बैज था, जो बंधकों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार बताई जाती है. 

क्या हथियार छोड़ेगा हमास?

हमास ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपने हथियारों पर किसी तरह की चर्चा नहीं करेगा. संगठन ने कहा कि वह अपने हथियार तभी सौंपेगा जब एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य बन जाएगा. साथ ही, उसने यह भी कहा कि वह गाज़ा के भविष्य की सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि फिलस्तीनी खुद इस पर सहमति बनाएं, किसी बाहरी दखल के बिना.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

