क्या अबू उबैदा की मौत के बाद खत्म हो जाएगा हमास? जानें क्यों उठा सवाल

Hamas Israel War: गाजा में पिछले दो सालों से जंग जारी है. इस युद्ध में अभी तक 63 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. वहीं, हमास के लगभग सभी टॉप नेता भी मारे जा चुके हैं. इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि हमास के मिलिट्री विंग कमांडर के चीफ अबू उबैदा को भी मार गिराया है. इजरायली फौज के मुताबिक, अबू उबैदा 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के टॉप लेवल के बचे हुए नेताओं में से एक था. उसकी पहचान हमास के प्रचार अभियानों और मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रमुख चेहरे के रूप में रही है.

इजरायली फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “अबू उबैदा अब अपने झूठ, प्रचार और आतंक को नहीं फैला सकता.” यह बयान साफ करता है कि इजरायल हमास की नेतृत्व संरचना को पूरी तरह ध्वस्त करने के अभियान पर काम कर रहा है लेकिन सवाल यह है कि क्या एक-एक कर टॉप लीडरों की मौत से वाकई हमास का अंत हो जाएगा?

अबू उबैदा की भूमिका

अबू उबैदा सिर्फ सैन्य विंग का प्रवक्ता नहीं था, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक अहम हिस्सा था. उसने अपहृत इजरायली नागरिकों और सैनिकों के वीडियो जारी किए, 7 अक्टूबर के हमले की भयावह तस्वीरें प्रचारित कीं और फिलिस्तीनी और अरब जनता को भड़काने के लिए उकसावे वाले संदेश फैलाए. दरअसल, वह हमास के लिए सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिकार था, जिसने मीडिया और प्रचार को हथियार बनाया. उसकी मौत हमास की प्रचार मशीनरी के लिए बड़ा झटका है.

क्या हमास कमजोर हो गया है?

इजरायल का दावा है कि उसने पिछले दस महीनों में हमास के कई शीर्ष नेताओं को खत्म कर दिया है. हाल ही में यमन में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी भी इजरायली हमले में मारे गए. इस तरह की कार्रवाई से हमास और उसके सहयोगी संगठनों की कमान कमजोर जरूर होती दिख रही है. लेकिन हमास सिर्फ कुछ नेताओं का संगठन नहीं है.

यह गाजा पट्टी में गहराई से जमी हुई विचारधारा और नेटवर्क का नाम है. इसके पास स्थानीय स्तर पर हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई वैचारिक रूप से संगठन के प्रति कट्टर निष्ठा रखते हैं. यही वजह है कि केवल टॉप लीडर की मौत से हमास को पूरी तरह खत्म कर पाना मुश्किल दिखता है.