क्या अबू उबैदा की मौत के बाद खत्म हो जाएगा हमास? जानें क्यों उठा सवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2904029
Zee SalaamIsrael Hamas War

क्या अबू उबैदा की मौत के बाद खत्म हो जाएगा हमास? जानें क्यों उठा सवाल

Hamas Israel War: इजरायली रक्षा बल ने हमास के टॉप लीडर और प्रचार प्रमुख अबू उबैदा को मार गिराया है. इस खबर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब हमास का अंत करीब है या संगठन और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा. हमास ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:30 PM IST

Trending Photos

क्या अबू उबैदा की मौत के बाद खत्म हो जाएगा हमास? जानें क्यों उठा सवाल

Hamas Israel War: गाजा में पिछले दो सालों से जंग जारी है. इस युद्ध में अभी तक 63 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. वहीं, हमास के लगभग सभी टॉप नेता भी मारे जा चुके हैं. इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि हमास के मिलिट्री विंग कमांडर के चीफ अबू उबैदा को भी मार गिराया है. इजरायली फौज के मुताबिक, अबू उबैदा 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के टॉप लेवल के बचे हुए नेताओं में से एक था. उसकी पहचान हमास के प्रचार अभियानों और मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रमुख चेहरे के रूप में रही है.

इजरायली फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “अबू उबैदा अब अपने झूठ, प्रचार और आतंक को नहीं फैला सकता.” यह बयान साफ करता है कि इजरायल हमास की नेतृत्व संरचना को पूरी तरह ध्वस्त करने के अभियान पर काम कर रहा है लेकिन सवाल यह है कि क्या एक-एक कर टॉप लीडरों की मौत से वाकई हमास का अंत हो जाएगा?

अबू उबैदा की भूमिका
अबू उबैदा सिर्फ सैन्य विंग का प्रवक्ता नहीं था, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक अहम हिस्सा था. उसने अपहृत इजरायली नागरिकों और सैनिकों के वीडियो जारी किए, 7 अक्टूबर के हमले की भयावह तस्वीरें प्रचारित कीं और फिलिस्तीनी और अरब जनता को भड़काने के लिए उकसावे वाले संदेश फैलाए. दरअसल, वह हमास के लिए सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिकार था, जिसने मीडिया और प्रचार को हथियार बनाया. उसकी मौत हमास की प्रचार मशीनरी के लिए बड़ा झटका है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हमास कमजोर हो गया है?
इजरायल का दावा है कि उसने पिछले दस महीनों में हमास के कई शीर्ष नेताओं को खत्म कर दिया है. हाल ही में यमन में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी भी इजरायली हमले में मारे गए. इस तरह की कार्रवाई से हमास और उसके सहयोगी संगठनों की कमान कमजोर जरूर होती दिख रही है. लेकिन हमास सिर्फ कुछ नेताओं का संगठन नहीं है. 

यह गाजा पट्टी में गहराई से जमी हुई विचारधारा और नेटवर्क का नाम है. इसके पास स्थानीय स्तर पर हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई वैचारिक रूप से संगठन के प्रति कट्टर निष्ठा रखते हैं. यही वजह है कि केवल टॉप लीडर की मौत से हमास को पूरी तरह खत्म कर पाना मुश्किल दिखता है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

hamas israel warHamas Leader KilledAbu Ubaida Death

Trending news

Shahjahanpur News
UP News: ‘न नारे, न झंडा...’ ईदमिलादुन्नबी पर मुस्लिम संगठन का बड़ा ऐलान!
ghazipur news
मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी समेत 4 पर गिरी गाज, कसा गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा
Balochistan news
बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का कत्ल, पाक सेना की काली करतूत का हुआ बड़ा खुलासा
Azharuddin Cabinet Minister News
क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द बनने वाले हैं तेलंगाना सरकार में मंत्री?
UP News
अफजाल अंसारी ने RSS चीफ मोहन भागवत की तारीफ क्यों की? जानें क्या कहा?
Pakistan News
बलूचिस्तान में विरोध की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? जानें पाबंदियों की पूरी कहानी
Bangladesh news
क्रिकेट से संन्यास के बाद तमीम का बड़ा दांव, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी!
Pakista News
पाकिस्तान में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता; ईसाइयों का रहना मुश्किल, रिपोर्ट से हुआ बड़ा
Israel West Bank Raids
इजरायल का वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन, 10 फिलिस्तीनी गिरफ्तार
Telangana NEWS
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
;