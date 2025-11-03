Advertisement
गाजा में बंदी बनाए गए तीन इजरायली नागरिकों के शव हमास ने लौटाए, तनाव बरकरार

Gaza Hostage Update: तीन सप्ताह पहले लागू हुए युद्धविराम के बावजूद 11 अक्टूबर के बाद से अब तक इज़रायली फायरिंग में कम से कम 236 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं. इस बीच, हमास इजरायली बंधकों के शव लौटा रहा है.

Nov 03, 2025

Gaza Hostage Update: गाजा में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौते के बाद बंधकों के शवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया चल रही है. हमास ने तीन इजरायली बंधकों के शव इजरायल को सौंप दिए हैं, जिसकी इजरायल ने पुष्टि की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने गाजा पट्टी में इजरायली बलों को ये शव सौंप दिए हैं और पहचान के लिए इन्हें तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा.

कार्यालय ने कहा, "पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, परिवारों को एक आधिकारिक सूचना दी जाएगी." शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, अगर पुष्टि हो जाती है, तो युद्ध में मारे गए 360 फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों के शवों के बदले, युद्धविराम के तहत हमास को इजरायल को लौटाने के लिए 28 बंधकों में से आठ के शव अभी भी गाजा में ही रहेंगे.

हमास ने क्या कहा?
हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि शव दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के पूर्व में एक सुरंग से बरामद किए गए. उन्होंने उनमें से एक की पहचान कर्नल आसफ हमामी के रूप में की, जो एक इज़रायली अधिकारी थे और 7 अक्टूबर, 2023 को किबुत्ज़ निरिम की रक्षा करते हुए हमास के नेतृत्व वाले हमले में मारे गए थे.

हमास के प्रवक्ता हाज़ेम कासिम ने कहा कि बंदियों का यह हस्तांतरण संगठन की अदला-बदली प्रक्रिया जारी रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने मध्यस्थ देशों से अपील की कि वे इज़रायल पर दबाव डालें ताकि वह गाजा में सीजफायर समझौते की शर्तों का पालन करे.

सीजफायर के बाद कितने लोगों की मौत
गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, तीन सप्ताह पहले लागू हुए युद्धविराम के बावजूद 11 अक्टूबर के बाद से अब तक इज़रायली फायरिंग में कम से कम 236 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और करीब 600 लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इज़रायली हमलों में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 68,865 हो गई है.

