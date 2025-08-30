Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मौदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902092
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मौदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला

Hamas के स्पोकपर्सन का बड़ा बयान आया है. मिलिट्री विंग के प्रवक्ता के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा है कि जहां लड़ाके जंग लड़ रहे होंगे वहां बंधक मौजूद होंगे. वह उनकी जान बचाने की कोशिश करेंगे. लेकिन, उन्हें वैसे ही हालातों का सामना करना पड़ेगा, जैसे लड़ाके करते हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 30, 2025, 08:40 AM IST

Trending Photos

Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मौदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला

Hamas: इजराइल ने गाजा में अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया है. ऐसे में हमास ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके बाद इजराइली सेना के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने शुक्रवार को कहा कि इज़राइली बंधकों को उसके लड़ाकों के साथ ही वॉर जोन में रखा जाएगा और वे भी उन्हीं खतरनाक हालातोंका सामना करेंगे जैसे उनके लड़ाके करते हैं.

हमास ने जारी बयान में क्या कहा?

हमास की ओर से बयान में कहा गया है कि हम बंधकों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे. लेकिन वे हमारे लड़ाकों के साथ टकराव वाले इलाकों में रहेंगे और उन्हीं खतरों के बीच होंगे. हमास ने यह भी कहा कि इज़राइली हमले में अगर कोई बंधक मारा जाता है, तो उसका नाम, तस्वीर और मौत का सबूत जारी किया जाएगा.

इस बीच, इज़राइल ने गाज़ा सिटी पर हमले की तैयारी तेज़ कर दी है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की योजना को मंजूरी दे दी है और बंधकों की रिहाई पर बातचीत फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, नेतन्याहू अपनी शर्तों के साथ अड़े हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

60 हजार रिजर्व सैनिकों की तैनाती

इज़राइली सेना (IDF) ने लगभग 60,000 रिज़र्व सैनिकों को तैनात किया है. गाज़ा सिटी को अब आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है. उधर इजराइली सेना और मोसाद के अधिकारियों ने सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ बैठक करने की बात कही है. वह चाहते हैं कि नेतन्याहू सीजफायर डील को मंजूरी दें. ताकि बंधकों की जान को बचाया जा सकेय

शुक्रवार को आईडीएफ और शिन बेट ने बंधक इलान वीस का शव बरामद किया, जिन्हें 7 अक्टूबर को किब्बुत्ज़ बेएरी से अगवा किया गया था. इसके अलावा, एक और बंधक के अवशेष भी मिले हैं, जिनकी पहचान की प्रक्रिया फॉरेंसिक जांच से जारी है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

HamasIsrael Hamas Warisrael newsmuslim news

Trending news

Israel Hamas War
Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम
war on gaza
गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
gaza
Gaza War:अब और नहीं चलेगा ये ज़ुल्म, जॉर्डन की गुहार, इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा साथ
Turkey Israel Relations
गाजा पर हमलों से नाराज तुर्की ने इजरायल से तोड़े रिश्ते, एयरस्पेस को किया बंद
yemen airstrike
इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन
Pakistan News
Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता
Patna Student Death Case
Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार
Principal Married Peon
इतने सलीके से कप में चाय ढालता था चपरासी कि प्रिंसिपल का आ गया दिल;दोनों ने की शादी
Sikar News
आखिरी सांस तक जेल में रहेगा शाहरुख; स्कूल के लिए निकली नाबालिग नहीं लौटी थी अपने घर
Eid Milad un Nabi Dry Day Demand
नवरात्र पर मांस तो ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें; मुसलमानों की बड़ी मांग
;