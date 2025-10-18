Advertisement
Zee SalaamIsrael Hamas War

क्या खत्म नहीं होगी गाज़ा की जंग? Hamas के अधिकारी के बयान ने खड़ा किया विवाद

Israel Hamas War Update: गाजा में चल रही जंग शायद रुकने वाली नहीं है. क्योंकि हमास के सीनियर अधिकारी का कहना है कि वह हथियार डालने वाले नहीं है. अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल फिर से हमले शुरू कर देगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 18, 2025, 09:06 AM IST

Israel Hamas War Update: गाज़ा में चल रही जंग को खत्म करने की अमेरिकी प्लान पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हमास के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि संगठन आखिरी वक्त तक गाज़ा की सुरक्षा अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और वह अपने हथियार छोड़ने के लिए अभी प्रतिबद्ध नहीं हो सकता. यह बयान अमेरिका के उस प्लान के सामने एक बड़ी चुनौती है, जो जंग को स्थायी तौर पर खत्म करने की कोशिश कर रहा है.

हमास नेता ने क्या कहा?

हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर मोहम्मद नज़्ज़ाल ने कहा कि संगठन पांच साल तक की युद्धविराम अवधि के लिए तैयार है ताकि तबाह गाज़ा का पुनर्निर्माण किया जा सके. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद क्या होगा, इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीनियों को 'राज्य की दिशा और उम्मीद' दी जाती है या नहीं.

जब नज़्ज़ाल से पूछा गया कि क्या हमास अपने हथियार छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा,"मैं हां या ना में जवाब नहीं दे सकता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह निशस्त्रीकरण परियोजना कैसी है. हथियार किसे सौंपे जाएंगे?"

नज़्ज़ाल ने यह भी कहा कि जंग के दौरान गाज़ा में की गई कार्रवाई, जिसमें सोमवार को सार्वजनिक तौर पर कुछ लोगों को फांसी दी गई, असाधारण हालातों में की गई थी. उनका दावा था कि जिन लोगों को फांसी दी गई, वे अपराधी थे जिन्होंने हत्या की थी.

हालांकि हमास पहले भी इस तरह के विचार जता चुका है, लेकिन इस समय दिया गया यह बयान जंग को खत्म करने की दिशा में चल रही कोशिशों में बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है. यह जंग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इज़राइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद शुरू हुई थी.

इजराइल ने क्या कहा?

रॉयटर्स से बातचीत में पीएम ऑफिस ने कहा कि इज़राइल सीजफायर समझौते का पालन कर रहा है और अपने हिस्से की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है. बयान में कहा गया, "पहले फेज में हमास को सभी बंधकों को रिहा करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. हमास को पता है कि हमारे बंधकों के शव कहां हैं. समझौते के तहत हमास को निशस्त्र होना था, बिना किसी शर्त के. उन्होंने ऐसा नहीं किया है."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

HamasIsrael Hamas Warisrael news

