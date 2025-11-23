Hamas दूसरे देशो में भी बढ़ा रहा था अपनी ताकत, मोसाद ने किया बड़ा खुलासा

Israel Hamas War: इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पब्लिकली दावा किया है कि हमास यूरोप में अपना ऑपरेशनल नेटवर्क तैयार कर रहा था और अलग-अलग देशों में उसकी गुप्त टीमें सक्रिय थीं. मोसाद के मुताबिक, यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ ज्वाइंट एक्शन में हथियार बरामद हुए, कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और कई संभावित हमलों को रोका गया. एजेंसी ने कहा कि यूरोपीय देशों की मदद से इज़राइली और यहूदी समुदायों को निशाना बनाने की साजिशों को नाकाम किया गया.

जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कार्रवाई

मोसाद का कहना है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में ज्वाइंट ऑपरेशनों के दौरान कई संदिग्ध पकड़े गए और साथ ही नागरिकों पर हमला करने के लिए तैयार हथियारों का जखीरा मिला. इसके साथ ही एजेंसी ने बताया कि सितंबर में वियना में एक बड़ी सफलता मिली थी.

मोसाद ने दावा किया कि हमास का विदेशी नेतृत्व, खासकर कतर स्थित अधिकारी, इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में शामिल थे. एजेंसी ने कहा कि कतर में हमास नेतृत्व की भूमिका नई बात नहीं है. वे सार्वजनिक तौर पर इनकार करते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बचा सकें."

Add Zee News as a Preferred Source

मोसाद ने यह भी कहा कि सितंबर में हमास के मेंबर मोहम्मद नाइम की अपने पिता से कतर में मुलाकात इस बात का संकेत हो सकती है कि यूरोप में ऑपरेशनों को औपचारिक समर्थन प्राप्त था. एजेंसी ने चेतावनी दी कि लगातार इनकार यह भी दिखा सकता है कि नेतृत्व अपने ऑपरेटिव्स पर कंट्रोल खो रहा है.

तुर्की का नाम भी आया सामने

जांच का एक और अहम हिस्सा तुर्की में सक्रिय हमास समर्थक व्यक्तियों की भूमिका है. जर्मनी ने हाल ही में बुरहान अल-खातीब को गिरफ्तार किया है, जो पहले टर्की में सक्रिय था और बाद में यूरोप आया.

मोसाद ने कहा कि 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमले के बाद हमास ने विदेशों में अपनी गतिविधियां तेजी से बढ़ाईं और ईरान और उसकी सहयोगी संस्थाओं की तरह गुप्त सेल बनाना शुरू किया. एजेंसी के अनुसार, वर्तमान में वह दुनिया भर में दर्जनों साजिशों को नाकाम करने में लगी हुई है.