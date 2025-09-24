हूती विद्रोहियों ने किया इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, कई लोगों की मौत; 20 हुए जख्मी

Houthi Drone Attack on Israel: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं. वहीं, इजरायल भी हूती संगठन पर काउंटर अटैक कर रहा हैं, लेकिन यह हमला अभी भी दोनों के बीच जारी है. यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी शहर ऐलात पर ड्रोन हमला किया है. इस हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं. जबकि कई लोगों की मरने की खबर सामने आई हैं.

हालिया हमले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इजरायल का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हूती विद्रोहियों के ड्रोन को रोकने में असफल रहा. ड्रोन बिना किसी रुकावट के सीधे इजरायल के एक होटल पर जा गिरा, जिससे सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आयरन डोम की विश्वसनीयता पर बहस कर रहे हैं. इजरायल की सुरक्षा प्रणाली को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है.

हूतियों का हमला

यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नियमित रूप से इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते रहे हैं. ज्यादातर ड्रोन या तो इजरायल की सुरक्षा प्रणाली द्वारा रोके जाते हैं या खुले क्षेत्रों में गिर जाते हैं, जिससे किसी को कोई चोट नहीं पहुंचती. ये हमले हूती विद्रोहियों द्वारा गाजा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन का प्रतीक माने जाते हैं और इसके जरिए वे अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत का संदेश देना चाहते हैं.

2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी

गाजा में इजरायल की सेना ने भारी हमले कर नागरिकों पर नरसंहार किया है. बमबारी और गोलीबारी में महिलाओं, बच्चों और आम लोगों की जानें गईं. घर, स्कूल और अस्पताल भी निशाना बने. हजारों लोग घायल हुए और लाखों बेघर हुए. गाजा में अभी तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हमला रोकने और मानवाधिकार की रक्षा का आह्वान किया.