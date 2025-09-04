Houthis ने बताया 11 यूएन कर्मचारियों को क्यों किया गिरफ्तार, लगाए संगीन इल्जाम?
Houthis ने बताया 11 यूएन कर्मचारियों को क्यों किया गिरफ्तार, लगाए संगीन इल्जाम?

Yemen Houthis: यमन के हूति विद्रोहियों ने सोमवार को 11 यूएन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था. अब संगठन ने बयान जारी करते हुए बताया है कि आखिर ये एक्शन क्यों हुआ और इसके साथ ही यूएन को वॉर्निंग भी दी है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 04, 2025, 08:24 AM IST

Houthis ने बताया 11 यूएन कर्मचारियों को क्यों किया गिरफ्तार, लगाए संगीन इल्जाम?

Yemen Houthis: यमन के हूति विद्रोही लगातार इजराइल के खिलाफ कदम उठा रहे हैं. लेकिन, हाल ही में संगठन ने 11 यूएन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, यह एक्शन यमन के पीएम और उनकी कैबिनेट पर इजराइली स्ट्राइक के बाद उठाया गया. अब इस मामले में हूती विद्रोहियों का बयान आया है. उनका साफ तौर पर कहना है कि यूएन को जो कानूनी छूट मिली है वह जासूसी एक्टिविटीज के लिए ढाल नहीं बन सकती है.

हूती यमन के एक बड़े हिस्सा पर शासन करते हैं, वहीं बाकि जगहों पर सऊदी समर्थित सरकार है. 2014 से यमन दो हिस्सों में बंटा हुआ है- सना पर हूती प्रशासन का कब्ज़ा है जबकि अदन से सऊदी समर्थित सरकार काम कर रही है.

हूती विद्रोहियों ने क्या कहा?

हूती विदेश मंत्रालय ने UN पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने सरकार के जरिए जासूसी नेटवर्क पर की गई कानूनी कार्रवाई की निंदा की, लेकिन इस्राइल के हमले की आलोचना नहीं की.

दरअसल यूएन ने सोमवार को कहा था कि हूती विद्रोहियों ने सना में मौजूद उनके दफ्तर पर छापेमारी की और 11 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया. हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये लोग जासूसी करने का काम कर रहे थे. इसी वजह से ये एक्शन हुआ है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यमन संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और छूट पर 1946 के कन्वेंशन का सम्मान करता है, लेकिन यह छूट जासूसी गतिविधियों या उसमें शामिल लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करती.

गाजा के साथ हूती

हूती दावा करते आए हैं कि वह गाजा के साथ खड़े हैं. जब से गाजा में इजराइली हमले शुरू हुआ हैं तभी से वह इजराइली जहाजों को निशाना बनाते आए हैं और साथ ही यहूदी मुल्क पर मिसाइले दागते रहे हैं. संगठन का कहना है कि वह तब तक हमले करते रहेंगे जब तक इजराइल गाजा में जंग को नहीं रोक देता है. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Houthis muslim news Israel Hamas War

