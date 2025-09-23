'I LOVE MOHAMMAD' पर धड़ाधड़ गिरफ्तारी; बोला था, हमारे झंडे और टोपियां छीन ली जाएंगी!

Muradabad News: मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के ढकिया कस्बे में रविवार देर रात बिना इजाजत के सैकड़ों मुस्लिम युवक 'I LOVE MOHAMMAD' लिखे बैनर और तख्तियां लेकर जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतर आए. इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो एक दिन बाद सामने आए हैं.

मुरादाबाद में 'आई लव मुहम्मद' जुलूस

जुलूस में नई उम्र के युवक और बच्चे भी शामिल दिखाई दिए. इस दौरान एक युवक भीड़ को संबोधित करते हुए भड़काऊ बातें करता नजर आया. वीडियो में युवक कहता दिखा कि अगर I LOVE MOHAMMAD कहने से गिरफ्तार किए जाएंगे तो हम सब नबी की शान में जुलूस निकालकर जेल जाने को तैयार हैं.

आरोप, युवक ने दिया उकसाने वाला बयान

युवक ने भीड़ को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आज हम 6 साल बाद घर से बाहर निकले हैं. अगर हुजूर के शान में कोई भी गुस्ताखी करता है तो तुम सबको घर से बाहर निकलकर इसी तरह जवाब देना है. शख्स आगे कहता है कि हम घर से कब निकलेंगे? तब जब हमारे झंडे और टोपियां छीन ली जाएंगी, या जब हमारे चेहरों से दाढ़ियां उतरवा ली जाएंगी, या तब जब हमारे जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा.

बता दें, देश के अलग-अलग हिस्सों में जो भी बिना इजाजत इस तरह के जुलूस निकाल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. कई जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं. हाल ही में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने महिलाओं के लेकर लखनऊ विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन किया था. इसके बाद उन्हें कुछ देर डिटेन किया और फिर छोड़ दिया गया.

देश भर में 'आई लव मुहम्मद जुलूस'

गौरतलब है कि देशभर में I LOVE MOHAMMAD बैनर लगाने को लेकर हुई एफआईआर मामले के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. को लेकर विवाद के बीच सरकार ने बिना अनुमति किसी भी जुलूस पर रोक लगा रखी है. इसके बावजूद ढकिया इलाके में देर रात भीड़ सड़कों पर उतरी. पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है.