/UN में पहली बार अरबी में बोले भारतीय राजदूत, गाजा पर दुनिया को दी नसीहत

UN में भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन का भरोसा दिया

पी. हरीश का फिलिस्तीन के साथ पुराना जुड़ाव रहा है. वे पहले गाजा शहर में फिलस्तीनी प्राधिकरण में भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के साथ भी काम किया है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करती है, जिससे उन्हें ज़मीनी हालात की गहरी समझ है। अपने भाषण में, उन्होंने फिलिस्तीन को भारत द्वारा दी जा रही मदद का भी ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक लगभग 175 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, जिसमें विकास परियोजनाएं, मानवीय सहायता, फिलिस्तीनी राजनयिक संस्थान का निर्माण और UNRWA में योगदान शामिल है. भारत UNRWA का समर्थन करने वाले प्रमुख देशों में भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि ब्रुसेल्स में 'पैलेस्टाइन डोनर ग्रुप' की हालिया बैठक में, भारत ने फ़िलिस्तीन में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कृत्रिम अंग केंद्र और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया. इन प्रोजेक्ट्स का मकसद फिलिस्तीनी लोगों को बेहतर हेल्थकेयर सर्विस और रोज़गार के मौके देना है.