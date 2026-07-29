/UN में पहली बार अरबी में बोले भारतीय राजदूत, गाजा पर दुनिया को दी नसीहत

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India on Gaza: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से कहा कि वह फिलिस्तीन और 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' का समर्थन करता है. कार्यवाही के दौरान UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने एक अहम कदम उठाते हुए अपने भाषण का कुछ हिस्सा अरबी भाषा में दिया. माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय राजनयिक ने सुरक्षा परिषद को अरबी भाषा में संबोधित किया है.
वहीं, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर पी. हरीश ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी दुनिया का ध्यान होर्मुज और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव पर है, लेकिन गाजा पट्टी में चल रहे गंभीर मानवीय संकट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गाजा में आम नागरिकों की लगातार जान जा रही है और अस्पताल और स्कूल नष्ट किया जा रहा है. यह बहुत ही चिंता का विषय है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस दिशा में तत्काल और सार्थक कदम उठाने की गुजारिश की.
अरबी भाषा में बोलते हुए पी. हरीश ने फिलिस्तीनी लोगों तक एक सीधा संदेश पहुंचाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत उनके अधिकारों और एक स्वतंत्र फिलस्तीनी राज्य की मांग का समर्थन करना जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि भारत फिलस्तीनी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है. उन्होंने 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' के लिए भारत के समर्थन को दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीन को एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यावहारिक राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, जो सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजरायल के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष का सबसे टिकाऊ और स्थायी समाधान है.
UN में भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन का भरोसा दिया
पी. हरीश का फिलिस्तीन के साथ पुराना जुड़ाव रहा है. वे पहले गाजा शहर में फिलस्तीनी प्राधिकरण में भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के साथ भी काम किया है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करती है, जिससे उन्हें ज़मीनी हालात की गहरी समझ है। अपने भाषण में, उन्होंने फिलिस्तीन को भारत द्वारा दी जा रही मदद का भी ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक लगभग 175 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, जिसमें विकास परियोजनाएं, मानवीय सहायता, फिलिस्तीनी राजनयिक संस्थान का निर्माण और UNRWA में योगदान शामिल है. भारत UNRWA का समर्थन करने वाले प्रमुख देशों में भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि ब्रुसेल्स में 'पैलेस्टाइन डोनर ग्रुप' की हालिया बैठक में, भारत ने फ़िलिस्तीन में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कृत्रिम अंग केंद्र और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया. इन प्रोजेक्ट्स का मकसद फिलिस्तीनी लोगों को बेहतर हेल्थकेयर सर्विस और रोज़गार के मौके देना है.
इजरायल ने कर दिया है सबकुछ तबाह
गौरतलब है कि हमास के हमले के बाद इजरायल ने 23 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हमला किया था. इस हमले में कम से कम 74 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबकि लाखों की संख्या लोग जख्मी हुए हैं. गाजा में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है. गाजा में पूरी आबादी घर से बेघर हो गई है. इजरायल ने अस्पताल और स्कूल पर भी बमबारी किया है.