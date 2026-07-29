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UN में पहली बार अरबी में बोले भारतीय राजदूत, गाजा पर दुनिया को दी नसीहत

India Supports Palestine: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर फिलिस्तीन और 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' के प्रति अपना समर्थन दोहराया. इस सत्र के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने पहली बार अरबी भाषा में भाषण दिया और गाजा में जारी मानवीय संकट को लेकर दुनिया से फौरन कदम उठाने का आह्वान किया.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:55 AM IST
UN में पहली बार अरबी में बोले भारतीय राजदूत, गाजा पर दुनिया को दी नसीहत

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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