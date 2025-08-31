Iran: मिलिट्री अधियारियों की मोसाद को दे रहे थे जानकारी; IRGC ने 8 को दबोचा

Iran News: ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार को बताया कि उसने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) को ईरान के सेंसिटिव एरियाज़ और सीनियर मिलिट्री अधिकारियों की जानकारी देने की कोशिश की थी.

आईआरजीसी ने जारी किया बयान

IRGC ने बयान जारी कर कहा कि इन संदिग्धों को मोसाद के जरिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए खास ट्रेनिंग दी गई है. यह खबर उस समय आई है जब इसी महीने की शुरुआत में ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया था कि जून के संघर्ष के दौरान पुलिस ने करीब 21,000 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि यह तस्दीक नहीं की गई कि उन पर कौन से आरोप लगाए गए थे.

12 दिन चली जंग

13 जून को इस्राइल के सैन्य हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री अधिकारियों, वैज्ञानिकों और सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई थी. इसके जवाब में ईरान ने इस्राइली सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचे और शहरों पर मिसाइलें दागी थीं. संघर्ष के दौरान अमेरिका ने भी इस्राइल की ओर से ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले किए

Add Zee News as a Preferred Source

सड़कों पर सख्त निगरानी और गिरफ्तारियां

युद्ध के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कीं और सड़कों पर चौकियों व जांच अभियान को तेज़ किया. नागरिकों से अपील की गई कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को दें.

हाल के महीनों में ईरान ने कम से कम आठ लोगों को फांसी दी है, जिनमें परमाणु वैज्ञानिक रुज़बेह वादी भी शामिल हैं. उन्हें 9 अगस्त को इसलिए फांसी दी गई क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने इस्राइल को एक अन्य वैज्ञानिक की जानकारी दी थी, जिसकी मौत इस्राइली हवाई हमले में हुई थी. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान अक्सर जासूसी के आरोप और तुरंत फांसी को राजनीतिक दमन के औज़ार के रूप में इस्तेमाल करता है.

दूसरी तरफ इस्राइल-अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते ईरान ने अफगान शरणार्थियों और प्रवासियों की निर्वासन (deportation) की दर तेज़ कर दी है. राहत एजेंसियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने कुछ अफगान नागरिकों पर भी इस्राइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है.