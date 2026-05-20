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Zee SalaamIsrael Hamas Warलेबनान में तबाही! इजरायली एयरस्ट्राइक में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई

लेबनान में तबाही! इजरायली एयरस्ट्राइक में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई

Israel Airstrike Lebanon: इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर भीषण हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देइर कानून शहर में एक घर को निशाना बनाया गया, जहां एक ही परिवार के 10 लोग मारे गए. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 20, 2026, 08:15 AM IST

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लेबनान में तबाही! इजरायली एयरस्ट्राइक में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई

Israel Airstrike Lebanon: इजरायल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान में भीषण हवाई हमला किया है. इस हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है. इस हमले में देइर कानून शहर में एक घर को निशाना बनाया गया था. मरने वालों में तीन बच्चे और तीन महिलाएं शामिल हैं.

ईरान पर इजरायली हमले के बाद हिज़्बुल्लाह ने IDF के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वह युद्ध में कूद पड़ा. इजरायल के कई शहरों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से हमला किया. इस हमले में इजरायल में भारी तबाही हुई. कई इजरायली सैनिक भी मारे गए. इस बीच इजरायल ने भी पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और कई हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए. लेकिन सबसे ज्यादा आम नागरिक मारे गए. साथ ही लाखों की संख्या में लोग घर से बेघर हो गए.

सीजफायर पर बनी बात
हाल ही में ट्रंप ने लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम की घोषणा की. इजरायल और लेबनान ने युद्धविराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई थी. इसके बावजूद इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया है. दोनों पक्षों के बीच बातचीत जून की शुरुआत में फिर से शुरू होने वाली है. संघर्ष विराम बढ़ाए जाने के बावजूद इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच रुक-रुककर गोलीबारी जारी है, खासकर दक्षिणी लेबनान में. इज़राइल का कहना है कि वह हिज़्बुल्लाह को निशाना बना रहा है. हालांकि, इन हमलों में आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी मारे जा रहे हैं.

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ईरान पर इजरायल का हमला
गौरतलब है कि ईरान पर हुए इजराइली-अमेरिकी हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इसके अलावा, इस संघर्ष में उनके कई सहयोगी भी मारे गए. इजरायल ने सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी की भी हत्या कर दी. इस हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव भड़क उठा. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिससे भारी तबाही मची. इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और मुस्लिम देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. ईरान ने 30 से ज़्यादा अमेरिकी विमानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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