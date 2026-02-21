रमजान के बीच इजरायल का हमला, लेबनान में मची तबाही; 10 की मौत

Israel Airstrikes Lebanon: लेबनान के बेका वैली इलाके में इज़राइली एयरस्ट्राइक में कम से कम 10 लोग मारे गए और 24 घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. इजरायल ने दावा किया कि स्ट्राइक हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके की गई थी, जबकि इससे पहले सिडोन में एक फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला हुआ था.
Israel Airstrikes Lebanon: रजमान के पाक महीने में भी इजरायल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. IDF ने लेबनान में भारी बमबारी की है, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और बच्चों समेत 24 से ज़्यादा घायल हुए हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इससे पहले दिन में दक्षिणी बंदरगाह शहर सैदोन के पास एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हुए एक अन्य हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी.
इजरायल की सेना ने कहा कि उसने बेक्का घाटी में लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के “कमांड सेंटर” को निशाना बनाया. हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई. स्थानीय टीवी फुटेज में जिस स्थान पर हमला हुआ, वहां एक रिहायशी इमारत दिखाई दे रही थी. मौके पर राहत और बचाव दल आग बुझाने और मलबे में दबे लोगों को तलाशने में जुटे हुए थे.
गाजा में भी हुआ था हमला
इससे पहले शुक्रवार को सैदोन शहर के ऐन अल-हिलवे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर भी इजरायली हमला हुआ था. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने वहां हमास का “कमांड सेंटर” निशाना बनाया. हालांकि हमास ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमले में उसके दो सदस्य मारे गए, लेकिन जिस इमारत को निशाना बनाया गया वह विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों की संयुक्त सुरक्षा इकाई का हिस्सा थी, जो शिविर की सुरक्षा व्यवस्था संभालती है.
हमास के हमले के बाद हिंसा की शुरुआत
दरअसल, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद से ही क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. उस समय हिजबुल्लाह ने हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में लेबनान से इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे. इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले और गोलाबारी की कार्रवाई शुरू की. यह संघर्ष सितंबर 2024 में पूर्ण युद्ध में बदल गया था, जिसे दो महीने बाद अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्षविराम से कुछ हद तक नियंत्रित किया गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.
सीजफायर के बाद क्यों हो रहे हैं हमले
संघर्षविराम के बाद भी इजरायल लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी सैन्य क्षमता फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसी कारण इजरायल ने लेबनान में लगभग रोजाना हमले किए हैं, जिन्हें वह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई बताता है. दूसरी ओर, संघर्षविराम के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर एक हमले का दावा किया था.