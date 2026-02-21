रमजान के बीच इजरायल का हमला, लेबनान में मची तबाही; 10 की मौत

Advertisement
Israel Airstrikes Lebanon: लेबनान के बेका वैली इलाके में इज़राइली एयरस्ट्राइक में कम से कम 10 लोग मारे गए और 24 घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. इजरायल ने दावा किया कि स्ट्राइक हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके की गई थी, जबकि इससे पहले सिडोन में एक फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला हुआ था.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:58 AM IST

Israel Airstrikes Lebanon: रजमान के पाक महीने में भी इजरायल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. IDF ने लेबनान में भारी बमबारी की है, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और बच्चों समेत 24 से ज़्यादा घायल हुए हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इससे पहले दिन में दक्षिणी बंदरगाह शहर सैदोन के पास एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हुए एक अन्य हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी.

इजरायल की सेना ने कहा कि उसने बेक्का घाटी में लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के “कमांड सेंटर” को निशाना बनाया. हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई. स्थानीय टीवी फुटेज में जिस स्थान पर हमला हुआ, वहां एक रिहायशी इमारत दिखाई दे रही थी. मौके पर राहत और बचाव दल आग बुझाने और मलबे में दबे लोगों को तलाशने में जुटे हुए थे.

गाजा में भी हुआ था हमला
इससे पहले शुक्रवार को सैदोन शहर के ऐन अल-हिलवे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर भी इजरायली हमला हुआ था. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने वहां हमास का “कमांड सेंटर” निशाना बनाया. हालांकि हमास ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमले में उसके दो सदस्य मारे गए, लेकिन जिस इमारत को निशाना बनाया गया वह विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों की संयुक्त सुरक्षा इकाई का हिस्सा थी, जो शिविर की सुरक्षा व्यवस्था संभालती है.

हमास के हमले के बाद हिंसा की शुरुआत
दरअसल, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद से ही क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. उस समय हिजबुल्लाह ने हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में लेबनान से इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे. इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले और गोलाबारी की कार्रवाई शुरू की. यह संघर्ष सितंबर 2024 में पूर्ण युद्ध में बदल गया था, जिसे दो महीने बाद अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्षविराम से कुछ हद तक नियंत्रित किया गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

सीजफायर के बाद क्यों हो रहे हैं हमले
संघर्षविराम के बाद भी इजरायल लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी सैन्य क्षमता फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसी कारण इजरायल ने लेबनान में लगभग रोजाना हमले किए हैं, जिन्हें वह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई बताता है. दूसरी ओर, संघर्षविराम के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर एक हमले का दावा किया था.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Israel Airstrikes LebanonLebanon Bekaa Valley attack

रमजान के बीच इजरायल का हमला, लेबनान में मची तबाही; 10 की मौत
रमजान में जकात को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश, बवाल होने पर CM ने दी सफाई
भरोसे की दीवार टूटी; मस्जिद का इमाम नाबालिग लड़की के साथ फरार, जांच में जुटी पुलिस
रमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ बाहर क्यों है?
क्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील
Bihar News: प्रथम श्रेणी से पास किया फौकानिया और मौलवी, तो मिलेंगे 10- 15 हजार
कब्रिस्तान की जमीन कब्जा से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच
हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार
कुल्हड़ बनाने वाले कारीगर शहीद को GST विभाग ने थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका