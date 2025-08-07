Israeli सेना ने खड़े किए हाथ, चीफ बोले नेतन्याहू की जिद कराएगी भारी नुकसान

Israel Hamas War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए गाजा पट्टी पर पूरी तरह से जीत के प्लान पर विचार किए जाने के बीच, इजरायल के सैन्य प्रमुख ने इस कदम के खिलाफ चेतावनी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन इजरायली सूत्रों के मुताबिक, इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने चेताया कि गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने से सेना वहां फंस सकती है और बचे हुए बंधकों की जान को खतरा हो सकता है.

बेंजामिन नेतन्याहू को क्या दी वॉर्निंग

जामिर ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से पहले से थकी हुई सेना और रिजर्व बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सूत्रों के अनुसार, जामिर ने गाजा सिटी और अन्य उन इलाकों को घेरने की योजना दी जहां बंधक हो सकते हैं. वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन इलाकों के केंद्र में गहरी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं.

नेतन्याहू गुरुवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में इस पूरी तरह से जीत का ऑपरेशन चलाने के लिए मंजूरी मांग सकते हैं. यह कदम ऐसे वक्त पर लिया जा रहा है जब इजरायल सरकार पर इंटरनेशन स्तर पर सीजफायर का दबाव बढ़ रहा है.

सेना और सरकार के बीच मतभेद

यह ताजा विवाद इजरायली सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेद को दर्शाता है. जहां सेना कूटनीतिक हल की सलाह दे रही है, वहीं नेतन्याहू की सरकार युद्ध को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.

IDF के मुताबिक, अब तक गाजा का लगभग 75% हिस्सा उनके कंट्रोल में है, लेकिन पूरे गाजा पर कब्जा करने से सेना फिर से लंबे समय के लिए वहां फंस सकती है. इजरायल ने दो दशक पहले गाजा से अपनी सेना हटा ली थी.

नेतन्याहू और विपक्षी नेता की मुलाकात

मंगलवार की बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि IDF सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को लागू करने के लिए तैयार है. बुधवार को नेतन्याहू ने विपक्षी नेता यायर लापिड से भी मुलाकात की, जिन्होंने इसके बाद एक वीडियो संदेश में कहा, "गाजा पर कब्जा बहुत बुरा विचार है. जब तक पूरा देश साथ न हो, ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए. इजरायली जनता इस युद्ध को खत्म करना चाहती है. हम इसकी बहुत भारी कीमत चुकाएंगे."