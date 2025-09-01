Gaza शहर में दाखिल हुए इजराइली सैनिक, रिमोट कंट्रोल व्हीकल को बीच मार्किट में उड़ाया
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2904899
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza शहर में दाखिल हुए इजराइली सैनिक, रिमोट कंट्रोल व्हीकल को बीच मार्किट में उड़ाया

Gaza News: गाजा में हालात संजीदा बने हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजराइली सेना गाजा शहर में दाखिल होने लगी है. बीते रोज ही सेना ने रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स में ब्लास्ट कराया है. जिसमें कई लोग घायल हुए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 01, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

Gaza शहर में दाखिल हुए इजराइली सैनिक, रिमोट कंट्रोल व्हीकल को बीच मार्किट में उड़ाया

Gaza News: इज़राइल ने सोमवार को गाज़ा सिटी में और गहराई तक टैंक भेजे हैं. जिसकी वजग से लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. बता दें, इज़राइली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है. यह जानकारी फिलिस्तीनी अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने दी है.

इजराइली नरसंहार पर क्या बोले देश?

दुनिया के प्रमुख नरसंहार विशेषज्ञों के संगठन इटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स ने कहा कि गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाई 'नरसंहार' की कानूनी परिभाषा पूरी करती है. इज़राइल ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इज़राइल पहले भी इन आरोपों को खारिज करता रहा है.

टैंक और हवाई हमले

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, इज़राइली सेना ने पुराने बख्तरबंद वाहनों को भीड़भाड़ वाले शेख रदवान इलाके में भेजा और उन्हें रिमोट से उड़ा दिया. धमाकों में कई घर तबाह हो गए और कई परिवारों को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा. इज़राइली सेना ने कहा कि उसके सैनिक गाज़ा भर में हमास के ठिकानों और सैन्य ढांचों पर हमले कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों में भारी दहशत का माहौल

इज़राइल ने पर्चे गिराकर गाज़ा सिटी के लोगों से दक्षिण की ओर जाने को कहा गया है, ताकि पश्चिम की तरफ हमले बढ़ाए जा सकें. 55 साल के मोहम्मद अबू अब्दुल्ला ने बताया कि लोग समझ नहीं पा रहे कि रहें और मरें, या निकलें और बेघर हो जाएं. पूरी रात धमाके होते रहे, ड्रोन मंडराते रहे, और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए.

नेतन्याहू कर रहे है मीटिंग

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार देर रात सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई. चर्चा गाज़ा सिटी पर कब्जे की नई योजना को लेकर हुई. इज़राइल गाज़ा पर पूरा कंट्रोल कर हमास को खत्म करना चाहता है.

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. गाज़ा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से अब तक इज़राइली हमलों में 63,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं. गाज़ा का बड़ा हिस्सा खंडहर बन चुका है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

IsraelIsrael Hamas Warmuslim news

Trending news

Israel
Gaza शहर में दाखिल हुए इजराइली सैनिक, रिमोट कंट्रोल व्हीकल को बीच मार्किट में उड़ाया
Uttar Pradesh news
Amroha में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने को लेकर बवाल; मुसलमानों में आपसी विवाद!
Salim Khan on Beef
गोमांस पर सलमान खान के पिता ने दिया बड़ा बयान; पैगम्बर मोहम्मद (स.) का दिया हवाला
eid milad
Eid Milad Un Nabi मनाएं लेकिन याद रखें, क़यामत के दिन खुदा को मुंह भी दिखाना है
Palistine News
यूरोपीय देशों की एक्शन से बौखलाया नेतन्याहू;गज़ा के साथ वेस्ट बैंक पर भी करेगा कब्जा
UPDATE
Update: Afghanistan भूकंप में 622 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 लोग घायल
gaza
Gaza के लोगों को बाहर बसाएंगे ट्रंप, पैसा और किराया भी देगा यूएस; जानें डिटेल
Haryana news
नफरती मानसिकता को नहीं बख्शेगा कोर्ट! मदरसे पर हमला करने वाले बदमाशों को बड़ा झटका
Pakistan News
Pakistan में मौसम विभाग की फिर वॉर्निंग, जानें कितना हुआ नुकसान
Rajasthan news
कांवड़ में मांस की दुकानें बंद तो क्या ईद मिलादुन्नबी पर शराब पर लगेगी रोक?
;