Gaza शहर में दाखिल हुए इजराइली सैनिक, रिमोट कंट्रोल व्हीकल को बीच मार्किट में उड़ाया

Gaza News: इज़राइल ने सोमवार को गाज़ा सिटी में और गहराई तक टैंक भेजे हैं. जिसकी वजग से लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. बता दें, इज़राइली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है. यह जानकारी फिलिस्तीनी अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने दी है.

इजराइली नरसंहार पर क्या बोले देश?

दुनिया के प्रमुख नरसंहार विशेषज्ञों के संगठन इटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स ने कहा कि गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाई 'नरसंहार' की कानूनी परिभाषा पूरी करती है. इज़राइल ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इज़राइल पहले भी इन आरोपों को खारिज करता रहा है.

टैंक और हवाई हमले

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, इज़राइली सेना ने पुराने बख्तरबंद वाहनों को भीड़भाड़ वाले शेख रदवान इलाके में भेजा और उन्हें रिमोट से उड़ा दिया. धमाकों में कई घर तबाह हो गए और कई परिवारों को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा. इज़राइली सेना ने कहा कि उसके सैनिक गाज़ा भर में हमास के ठिकानों और सैन्य ढांचों पर हमले कर रहे हैं.

लोगों में भारी दहशत का माहौल

इज़राइल ने पर्चे गिराकर गाज़ा सिटी के लोगों से दक्षिण की ओर जाने को कहा गया है, ताकि पश्चिम की तरफ हमले बढ़ाए जा सकें. 55 साल के मोहम्मद अबू अब्दुल्ला ने बताया कि लोग समझ नहीं पा रहे कि रहें और मरें, या निकलें और बेघर हो जाएं. पूरी रात धमाके होते रहे, ड्रोन मंडराते रहे, और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए.

नेतन्याहू कर रहे है मीटिंग

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार देर रात सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई. चर्चा गाज़ा सिटी पर कब्जे की नई योजना को लेकर हुई. इज़राइल गाज़ा पर पूरा कंट्रोल कर हमास को खत्म करना चाहता है.

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. गाज़ा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से अब तक इज़राइली हमलों में 63,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं. गाज़ा का बड़ा हिस्सा खंडहर बन चुका है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है.