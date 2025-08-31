इजरायल का वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन, 10 फिलिस्तीनी गिरफ्तार

Israel West Bank Raids: गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल ने वेस्ट पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी है. इजरायली सेना ने हज़ारों फिलिस्तीनियों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है. इस बीच, पिछले हफ्ते आईडीएफ ने वेस्ट बैंक की यहूदिया और सामरिया बस्तियों में बड़ी कार्रवाई की. यहां से 10 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बाद इजरायली फौज ने दावा किया है कि वह बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं. यह जानकारी इजरायली पुलिस ने दी है.

इजरायली फौज ने कहा कि जब्त हथियारों में M4 और M16 राइफलें, पिस्तौल, एक शॉटगन और सैकड़ों जिंदा कारतूस शामिल थे.इसके अलावा चार पाइप बम और एक लाइव विस्फोटक को भी निष्क्रिय किया गया. पुलिस ने बताया कि ये छापेमारी हेब्रोन, बेत उम्मर, यट्टा, बेत जाला और एरियल इलाके के पास की गई.

इससे पहले, इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने उस फिलिस्तीनी के घर को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसने दिसंबर 2024 में गोलीबारी की थी. थाबेत मोहम्मद मसालमेह नामक शख्स जेरूसलम के दक्षिण में गश एत्ज़ियोन इलाके में रहता था, उसने एक बस पर फायरिंग की थी. इस हमले में 12 साल के यहोशुआ अहरोन तुविया सिम्हा की मौत हो गई थी और तीन अन्य लोग घायल हुए थे.

इजरायल गाजा में कर रहा है नरसंहार

गौरतलब है कि गाजा में पिछले 23 महीनों से इजरायल नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार में अब तक 63 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. वहीं, गाजा की पूरी आबादी विस्थापित हो गई है. गाजा में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं. लोगों के पास दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है. दुनियाभर के नेता इजरायल से सीजफायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजरायल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है.