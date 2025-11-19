सीज़फायर के बावजूद Israel ने फिलिस्तीनियों पर दागी मिसाइल, 13 लोगों की मौत, कई घायल

Israel Attacked Lebanon: मंगलवार देर रात इज़राइल ने पड़ोसी देश लेबनान पर हवाई हमला किया है. हमला देश के दक्षिणी हिस्से में बसे घनी आबादी वाले फिलिस्तीनी शेल्टर्स कैंप्स ऐन अल-हिलवे पर किया गया. इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए.

सीज़फायर के बाद इजराइल का घातक हमला

यह पिछले साल हिज़बुल्लाह के साथ हुए युद्धविराम के बाद लेबनान में इज़राइल का सबसे घातक हमला माना जा रहा है. उस सीज़फायर ने ईरान समर्थित हिज़बुल्लाह और इज़राइल के बीच हुए हो रहे हमलों पर रोक लगा दी थी.

इजराइल ने क्या कहा?

इस हमले को लेकर इजराइली सेना का कहना है कि यह अटैक ट्रेनिंग कैंप पर था. इज़राइली सेना ने कहा कि हमला सैदा शहर के पास स्थित हमास के एक ट्रेनिंग कंपाउंड को निशाना बनाकर किया गया था.

इज़राइल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा,"दक्षिणी लेबनान के ऐन अल-हिलवे इलाके में हमास के आतंकियों के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेनिंग कंपाउंड पर हमला किया गया था. यहां हमले का प्लान बनाने और इज़राइल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी."

लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा?

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमले में मारे गए सभी लोग ऐन अल-हिलवे शरणार्थी कैंप के निवासी थे. यह लेबनान का सबसे बड़ा और सबसे भीड़भाड़ वाला फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप है, जहां कई प्रतिद्वंद्वी फिलिस्तीनी गुटों का दबदबा है और गरीबी गंभीर स्तर पर है.

ज्ञात हो कि क्टूबर 2023 में हमास के दक्षिणी इज़राइल पर हमले के बाद हिज़बुल्लाह ने हमास के समर्थन में इज़राइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे. इसके बाद दोनों पक्षों में महीनों तक गोलीबारी चलती रही. पिछले साल इज़राइल ने बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें दक्षिणी लेबनान पर जमीनी हमला भी शामिल था. इस हमले में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और हिज़बुल्लाह के कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे.