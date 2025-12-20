Advertisement
Zee Salaam

Israel की फिर से नापाक हरकत, गाजा के स्कूल पर किया हमला, कई बच्चों की मौत

Gaza News: इजराइल ने एक फिर नापाक हरकत की है, जिसकी हर कोई मज़म्मत कर रहा है. दरअसल, आईडीएफ ने एक स्कूल पर हमला किया, जहां लोगों ने पनाह ली हुई थी. इस हमले में ज्यादातर बच्चों की मौत हुई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 20, 2025, 08:29 AM IST

Gaza News: गाजा सिटी के पूर्वी इलाके अल-तुफ्फाह में विस्थापित लोगों को शरण दे रहे एक स्कूल पर इजराइल ने हमला किया है. इस हमले में पांच फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. इजराइल की इस शर्मनाक हरकत की हर कहीं मज़म्मत हो रही है. गाजा सिटी स्थित अल-शिफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सेलमिया ने शुक्रवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी है.

इजराइल नहीं छोड़ रहा नापाक हरकत

फिलिस्तीनी सिविल इमरजेंसी सर्विस ने अपने बयान में कहा कि मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं. इसके अलावा कई घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. सिविल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक, युनाइटेड नेशन्स के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के जरिए इजरायल से तालमेल किए जाने के बाद ही लाशों को घटनास्थल से निकाला जा सका.

इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या कहा?

इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि सीजफायर की तय सीमा से बाहर कमांड ढांचे के पास कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की गई थी, जिसके बाद सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की. इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि आईडीएफ को इस इलाके में हताहतों के दावों की जानकारी है और मामले की जांच की जा रही है.

हमास ने इस हमले की निंदा की

फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इस हमले की निंदा की है औक इसे एक क्रूर अपराध करार दिया है. हमास का कहना है कि यह अटैक युद्धविराम समझौते का एक और उल्लंघन है. ज्ञात हो कि इजराइल पर लगातार सीजफायर तोड़ने के इल्जाम लगते आ रहे हैं.

सीजफायर के बाद 400 फिलिस्तीनियों की मौत

इन पांच मौतों के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर में सीजफायर शुरू होने के बाद से अब तक इजरायली गोलीबारी में मारे गए फिलिस्तीनियों की तादाद बढ़कर 400 हो गई है. वहीं, इजरायल का कहना है कि इसी अवधि में गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों के उसके तीन सैनिकों की भी हत्या की गई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Israel Israel Hams War israel news

