Israel का यरूशलम में कब्जे का बड़ा प्लान, 3400 घरों को मंजूरी
Israel का यरूशलम में कब्जे का बड़ा प्लान, 3400 घरों को मंजूरी

Israel news settlement plan: इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का बड़ा प्लान बना लिया है. सरकार ने यरूशलेम में 3400 घरों को मंजूरी दी है, जिसकी आलोचना कई देश कर रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 16, 2025, 11:39 AM IST

Israel का यरूशलम में कब्जे का बड़ा प्लान, 3400 घरों को मंजूरी

Israel news settlement plan: इजराइल अपने मंसूबों में आगे बढ़ रहा है और कब्जे की नीती को अपना रहा है. दरअसल, इजराइली सरकार ने नए सेटलमेंट प्लान को मंजूरी दी है, और यह सेटलमेंट येरूशलम में होना है. इसकी कई मुमालिक ने मजम्मत की है और कहा है कि ये टू नेशन हल को और ज्यादा मुश्किल बना देगा.

जर्मनी ने की आलोचना

जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार देर रात कहा, "जर्मन सरकार इज़राइली सरकार से बस्तियों के तामीर को रोकने की अपील करती है और केवल उन्हीं सीमा परिवर्तनों को मान्यता देगी जो 4 जून 1967 की सीमाओं पर आधारित हों और संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच सहमति से तय किए गए हों.”

नई वेस्ट बैंक बस्ती योजना क्या है?

इज़राइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने गुरुवार को 3,400 आवास यूनिट के निर्माण की योजना का ऐलान किया है. यह तामीरी काम ई-1 (E1) इलाके में होगा, जो पूर्वी यरूशलम और माले अदुमिम बस्ती के बीच मौजूद है. स्मोट्रिच का कहना है कि यह प्लान एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को दफना देती है."

ई-1 इलाके में तामीर खास तौर पर विवादास्पद है क्योंकि यह वेस्ट बैंक के मेन फिलिस्तीनी शहरों रामल्ला और बेथलहम को जोड़ता है. इस प्लान से फिलिस्तीनी इलाका उत्तर और दक्षिण हिस्सों में बंट जाएगा और मुस्तकबिल में आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक जुड़ा हुआ इलाका बन पाना लगभग असंभव हो जाएगा.
 
इज़राइल ने 1967 में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था. आज वहां लगभग 30 लाख फिलिस्तीनियों के बीच 7 लाख से ज्यादा इज़राइली बस चुके हैं. फिलिस्तीनी इन इलाकों को अपने मुस्तकबिल के राज्य का हिस्सा मानते हैं, जिसमें पूर्वी यरूशलम उनकी राजधानी होगी.

ये होगा वॉर क्राइम

युनाइटेड नेशन्स मानवाधिकार कार्यालय ने शुक्रवार को इस प्लान को इंटरनेशनल लॉ के तहत अवैध करार दिया और कहा कि इससे आसपास के फिलिस्तीनियों को जबरन बेदखल होने का खतरा है. यूएन के प्रवक्ता ने कहा कि किसी कब्जाधारी ताकत के जरिए अपने नागरिकों को कब्जे वाले इलाके में बसाना वॉर क्राइम होगा.

टू नेशनल सॉल्यूशन को करती है कमजोर
यूरोपीय संघ की चीफ राजनयिक काया काल्लास ने भी इस प्लान की आलोचना करते हुए कहा कि यह टू नेशन सॉल्यूशन को और कमजोर करती है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. उन्होंने इज़राइल से इस योजना को रोकने की अपील की है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

Israel Hamas War

