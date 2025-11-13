Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2999778
Zee SalaamIsrael Hamas War

Israel का जेरुसलम में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को बेघर करने का प्लान!

Israel Hamas War News: इजराइल ने जेरुसलम में फिलिस्तीनियों को बेघर करने का बड़ा प्लान किया है. सरकार एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रही है, जिसके लिए कई ईमारतों को तोड़ा जाएगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 13, 2025, 08:05 AM IST

Trending Photos

Israel का जेरुसलम में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को बेघर करने का प्लान!

Israel Hamas War News: इजराइल और हमास के बीच जंग फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन इस बीच जेरूसलम में इजराइली प्रशासन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है. दरअसल शहर उत्तर में एक कचरा जलाने वाले प्लांट को बनाने के लिए फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ा जाना है. रिपोर्ट के मुताबिक इसे बनाने के लिए दो अपार्टमेंट इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा, जिनमें दर्जनों फिलिस्तीनी परिवार रहते हैं.

इजराइल कर रहा है ज़ुल्म

क़लंदिया गांव में रहने वाले लोगों और किसानों को इजरायली अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि नवंबर के अंत तक उनके घरों और जमीनों को खाली कराना होगा, ताकि वहां वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी रिकवरी फैसिलिटी को तामीर किया जा सके.

32 एकड़ की जमीन पर बनाने का फैसला

अधिकारियों ने लगभग 32 एकड़ की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया है. इसके तहत विभाजन दीवार (Separation Barrier) के एक हिस्से को तोड़ा जाएगा और उसका रास्ता बदलकर प्लांट को जेरूसलम की नगरपालिका सीमा के भीतर लाया जाएगा. इस इलाक  में कम से कम सात आवासीय इमारतें हैं, जिनमें सैकड़ों फिलिस्तीनी रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल की जेरूसलम म्युनिसिपल डेवलपमेंट कंपनी ‘एडन’ को मई में क़लंदिया स्थल पर इस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वहीं, इजरायल के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय ने विभाजन दीवार के एक हिस्से को हटाने और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 30 लाख डॉलर (3 मिलियन डॉलर) का बजट निर्धारित किया है.

संगठन कर रहे हैं आलोचना

पीस नाउ नाम के संगठन ने इस फैसली की आलोचना की है. संगठन ने कहा, "सरकार की कब्जे और जमीन हड़पने की भूख की कोई सीमा नहीं है. ऐसा लगता है कि जेरूसलम क्षेत्र में कचरा संयंत्र बनाने के लिए कोई और जगह नहीं बची, सिवाय उन कुछ एकड़ों के जो दशकों की जब्ती और दीवारों के बाद क़लंदिया के निवासियों के पास बचे हैं."

संगठन ने आगे कहा,"यह अंतरराष्ट्रीय कानून और बुनियादी नैतिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है. कब्जे वाली शक्ति के हित में वहां रहने वाले निवासियों को बेदखल करना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

IsraelIsrael Hamas Warisrael newsmuslim news

Trending news

Delhi blast
Delhi Blast के वक्त कार में मौजूद डॉ. उमर, DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा इंकेशाफ!
Donald Trump Netanyahu Letter
ट्रंप की चिट्ठी ने मचाई हलचल, इजरायली राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफी देने की मांग
Bangladesh news
‘डेथ रोड’ बना बांग्लादेश! अक्टूबर महीने में 500 से ज्यादा मौतें, सरकार की नींद गायब
I Love Mohammad Case
‘I Love Mohammad’ पर अकेले पड़े मुल्जिम! दिल्ली HC ने किया मदद से इनकार
Bangladesh news
‘ढाका लॉकडाउन’ से पहले धोलाईपार में बवाल; उपद्रवियों ने यात्री बस को लगाई आग
Red Fort Blast Reaction
Delhi Blast News: लाल किला ब्लास्ट से दुखी हैं ये मुस्लिम नेता, कही ये बड़ी बात
Maulvi Ishtiyaq Arrest News
'मेरा बेटा बेकसूर है', अल फलाह यूनिवर्सिटी के मौलवी की गिरफ्तारी के बाद बोला परिवार
baghpat news
नफीस को भाभी से था प्रेम, मां के जनाजे में शामिल होने आया तो भाइयों ने कर दी लिंचिंग
UP News
लालकिला ब्लास्ट के बाद यूपी अलर्ट! हापुड़ में पुलिस ने शोएब को किया गिरफ्तार
Dhaka Assembly Election Result 2025
Bihar Election 2025: BJP के गढ़ में दो मुस्लिम उम्मीदवार रचने जा रहे जीत का इतिहास