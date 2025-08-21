Israel ने गाजा में ऑपरेशन के लिए बुलाया 60 हजार रिजर्व सैनिक; जानें क्या है प्लान?

Israel: इज़राइली सेना ने बुधवार को ऐलान किया है की कि वह गाज़ा सिटी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने से पहले 60,000 रिज़र्व सैनिकों को बुलाएगी. उधर गाज़ा में भोजन, पानी और ज़रूरी सामान की भारी कमी के बावजूद कई लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरे इलाक़े में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची है.

क्यों लिया गया ये फैसला?

यह अतिरिक्त रिज़र्विस्ट बुलाने का फैसला रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज़ ने मंज़ूर किया है. प्लान के तहत पहले से ड्यूटी पर तैनात 20,000 रिज़र्व सैनिकों की सेवा अवधि भी बढ़ाई जाएगी. यह कदम सेना प्रमुख की आखिरी मंज़ूरी के बाद लागू होगा.

10 करोड़ आबादी वाले इज़राइल में यह सबसे बड़ा रिज़र्विस्ट कॉल-अप है. इसका असर देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा. यह ऐसे समय हो रहा है जब लाखों इज़राइली नागरिक सीज़फायर की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी जंग रोकने की कोशिशज़ हो गई हैं.

वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि गाज़ा पर बड़ा हमला वहां की मानवीय स्थिति को और भयावह बना देगा. पहले ही 20 लाख से अधिक लोगों में ज़्यादातर बेघर हो चुके हैं, कई इलाके मलबे में बदल गए हैं और भुखमरी का ख़तरा मंडरा रहा है.

कुछ दिनों में शुरू हो सकता है ऑपरेशन

इज़राइली सेना के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सैनिक गाज़ा सिटी के उन हिस्सों में अभियान चलाएंगे, जहां अब तक वे नहीं पहुंचे हैं और जहां माना जाता है कि हमास के लड़ाके अब भी सक्रिय हैं. सैनिक पहले से ज़ैतून इलाक़े और उत्तरी गाज़ा के जबालिया शरणार्थी कैम्प में अभियान की तैयारी कर रहे हैं. इज़राइली सेना का कहना है कि उसका लक्ष्य यहां हमास की भूमिगत सुरंगों को तबाह करना है।

क्या है नेतन्याहू का टारगेट

हालांकि हमास के कई बड़े नेताओं को इज़राइल ने मार गिराया है, लेकिन संगठन अब भी हमले कर रहा है और रॉकेट दाग रहा है. नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध का मक़सद बाकि बचे बंधकों को छुड़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि हमास और अन्य आतंकी संगठन भविष्य में इज़राइल के लिए ख़तरा न बन सकें.