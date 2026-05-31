गाजा के बाद अब लेबनान पर इजरायल का कब्ज़ा! IDF ने ऐतिहासिक किले पर फहराया झंडा

Israel Lebanon Conflict: इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है. लेबनान और गाजा पर इजरायली हमले अभी भी जारी हैं. IDF दोनों देशों में नरसंहार कर रही है. इजरायल ने गाजा के 70 फीसद जमीन पर कब्ज़ा कर लिया है और अब उसने लेबनान पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्यूफ़ोर्ट किले पर कब्ज़ा कर लिया है. इस किले को “शाकिफ” के नाम से भी जाना जाता है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई हिज़्बुल्लाह के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना ज़मीनी अभियान और तेज कर दिया है. सेना ने लिटानी नदी को पार करते हुए ब्यूफ़ोर्ट क़िले तक पहुंच बनाई और वहां इजरायली झंडा फहरा दिया.

इजरायल कात्ज़ ने अपने टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “ब्यूफ़ोर्ट की लड़ाई के 44 साल बाद, इजरायली सैनिक एक बार फिर इस क़िले में लौटे हैं.” उन्होंने इसे ऑपरेशन “पीस फ़ॉर गैलिली” की याद से भी जोड़ा. यह वही सैन्य अभियान था जो 1982 में पहले लेबनान युद्ध के दौरान चलाया गया था. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह किला गैलिली क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. उनके मुताबिक यहां से दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए यह सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि सेना का मकसद उत्तरी इजरायल की बस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा जारी तस्वीरों में किले के ऊपर इजरायली झंडा फहराता हुआ दिखाई दिया. लेकिन, आसपास के इलाकों में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं. कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता देखा गया, जिससे साफ है कि इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्यूफ़ोर्ट क़िला लंबे समय से इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है. इस क़िले की ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति इसे बेहद रणनीतिक बनाती है. यहां से पूरे दक्षिणी लेबनान पर नजर रखी जा सकती है. इतिहास पर नजर डालें तो इजरायली सेना ने पहले भी इस क़िले का इस्तेमाल अपने सैन्य अड्डे के रूप में किया था. 1982 के युद्ध के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था और लगभग दो दशक तक वहां उसकी सैन्य मौजूदगी बनी रही. साल 2000 में इजरायल ने अपने सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से वापस बुला लिया था.