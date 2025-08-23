बम, भूख और अब प्यास! ग़ज़ा में नरसंहार का इजराइल ने तैयार किया नया मंसूबा

Israel Gaza Conflict: इजराइल की नेतन्याहू सरकार बेगुनाह फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने और जुल्म करने के सारे हथकंडे अपना रही है. पहले ग़जा में भारी बमबारी कर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, फिर नाकाबंदी कर सैकड़ों लोगों को भूखमरी और कुपोषण की चपेट में धकेल दिया. वहीं, अब इजराइल ने ग़जा के फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए पानी को हथियार बना लिया.

इजराइल ने ग़ज़ा के लोगों को झुकाने के लिए अब उनकी प्यास को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. एक तरफ ज़ुल्म की बारिश, दूसरी तरफ पानी की कटौती. ग़ज़ा की जमीन पर हर दिन जिंदगी की जंग और भी मुश्किल होती जा रही है. यहूदी फौज के हमलों में बीते दों सालों में करीब 62 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 1 लाख 57 हजार से ज्यादा लोग घायल हैं. ग़जा की नाकाबंदी की वजह से वहां खाने पीने की किल्लत हो गई, जिससे भूख और कुपोषण से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

नेतन्याहू सरकार बना रही पानी बंद करे की योजना

इजराइल सरकार अब ग़ज़ा पर दबाव बढ़ाने के लिए एक खतरनाक योजना पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार उत्तर ग़ज़ा में पानी की सप्लाई कम करने और साउथ ग़ज़ा में पाइपलाइन के मरम्मत करने की प्लानिंग कर रही है. यह कदम जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि फिलिस्तीनियों को ग़ज़ा शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके.

इस योजना का खुलासा इजराइली चैनल KAN की एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें बताया गया कि साउथ ग़ज़ा की दो पाइपलाइनों को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है, लेकिन नॉर्थ में भेजे जाने वाले पानी को सीमित किया जाएगा. यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब इजराइल पर पहले से ही ग़ज़ा में नरसंहार, जबरन भुखमरी और मानवीय सहायता की रोक के गंभीर आरोप लग रहे हैं.

इजराइल ने कई इलाकों में काटी बिजली सप्लाई

ग़ज़ा सरकार के मीडिया कार्यालय के मुताबिक, इजराइल ने जनवरी 2025 से अपनी सरकारी जल कंपनी 'मेकोरोट' से पानी की सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जो इस क्षेत्र का आखिरी प्यास बुझाने का जरिया था. इसके अलावा 9 मार्च को इजराइली सेना ने देर अल-बलाह के साउथ में मौजूद मुख्य डीसैलीनेशन प्लांट को बिजली देने वाली आखिरी लाइन भी काट दी थी, जिससे पीने के पानी का उत्पादन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया.

इतना ही नहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने भी हाल ही में एक नई सैन्य योजना 'ऑपरेशन गिदोन केरथी 2' को मंज़ूरी दी है, जिसका मकसद ग़ज़ा शहर पर पूरी तरह से कब्ज़ा करना है. ये आदेश तब आया है जब हमास के साथ चल रही मध्यस्थता के बीच संभावित सीजफायर की बातें सामने आ रही थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली कैबिनेट पहले ही ग़ज़ा पर दोबारा सिलसिलेवार ढंग से कब्जे की योजना को मंजूरी दे चुकी है.