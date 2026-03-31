‘मौत का फरमान’ पास! 90 दिन में 11 हजार फिलिस्तीनियों को फांसी, इजरायल पर भड़का गुस्सा

Israel Death Penalty Bill Passed: इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को किसी भी पल फांसी दी जा सकती है. फिलहाल, इजरायली जेलों में 11,000 कैदी बंद हैं. इस आंकड़े में बच्चों की भी एक बड़ी संख्या में शामिल है. इजरायल में मृत्युदंड को अधिकृत करने वाले एक कानून के पारित होने के बाद दुनिया भर में भारी आक्रोश फैल गया है.
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Israel Death Penalty Bill 2026: इजरायल की संसद में फिलिस्तीनियों को फांसी देने वाला कानून पास हो गया है. इस कानून के तहत इजरायली जेलों में बंद वेस्ट बैंक के कैदियों को 90 दिनों के भीतर फांसी दी जाएगी. अभी इजरायल की जेलों में 11 हजार फिलिस्तीनी कैदी हैं. इनमें 4500 बच्चे भी शामिल हैं. अब इन सभी को किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है. फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा को मंज़ूरी देने वाला कानून पास होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-गविर ने इसका जश्न मनाया. संसद के अंदर भी और सदन के बाहर भी. उन्होंने तो सभी को ड्रिंक्स भी पिलाईं. उन्होंने इस कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, "जल्द ही हम उन्हें एक-एक करके फांसी देंगे."
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दरअसल, जब यह बिल संसद में पेश किया गया था, तब इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी सदन में मौजूद थे. वोटिंग के दौरान विपक्ष के 48 सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट दिया, जबकि एक सांसद गैर-हाज़िर रहा. कानून पास होने के बाद सदन में मौजूद दक्षिणपंथी नेता खुशी से झूम उठे और ज़ोरदार तालियां बजाईं. इस घटना का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्पीकर भी कानून पास होने से बेहद खुश हैं और अपनी खुशी खुलकर ज़ाहिर कर रही हैं. विपक्षी सांसदों का तर्क है कि इजरायल-हमास संघर्ष के दौरान कैदियों की अदला-बदली में फ़िलिस्तीनी कैदियों ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर फ़िलिस्तीनी कैदी ज़िंदा न होते, तो गाज़ा में बंधक बनाए गए हमारे लोग भी आज़ाद न हो पाते. हालांकि, इस बिल पर बहस के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और वोटिंग के समय 48 सांसदों ने इस कानून के खिलाफ वोट डाला.
संजय सिंह ने किया तीखा हमला
फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देने की अनुमति देने वाला यह कानून पास होने के बाद सोशल मीडिया पर भारत के सांसद, पत्रकार और यूजर्स का गुस्सा इजरायल के खिलाफ फूट पड़ा है. यूज़र्स इजरायल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और उसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसकी ज़िम्मेदारियों की याद दिला रहे हैं. इजरायल में कानून पास होने के बाद आप आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, "हत्या, हिंसा, नरसंहार मासूम बच्चों का क़त्ल पालिस्तीनियों को भूखे मारना और इस पर जश्न मनाना ये इजरायल की क्रूरता की पराकाष्ठा है. मोदी जी आप मासूम बच्चों के हत्यारों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो?"
विनोद कापड़ी का फूटा गुस्सा
वहीं, पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़ी ने लिखा, इजरायल इतिहास का पहला ऐसा निकृष्ट और घृणित देश बन गया है , जिसने बाक़ायदा क़ानून बना कर अलग जातीय समूह के लिए मौत की सज़ा तय की है और इस मौत के फरमान पर खुलेआम शैम्पेन भी पिलाई जा रही है. शैतान ही शैम्पेन की ऐसी नुमाइश करता है. ये क़ानून और इस्राइल मानव सभ्यता पर बदनुमा दाग है. दक्षिण अफ़्रीका में भी ऐसा आधिकारिक नस्लभेद नहीं हुआ."