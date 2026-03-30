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फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा का कानून! इजरायल संसद में बड़ा फैसला

Israel Death Penalty Bill: इजरायल की संसद एक विवादित बिल पर विचार कर रही है, जिसमें फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायलियों की हत्या के मामलों में मौत की सजा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है. इस पर देश-विदेश में विरोध तेज है और इसे भेदभावपूर्ण व सख्त कानून बताया जा रहा है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:12 PM IST

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फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा का कानून! इजरायल संसद में बड़ा फैसला

Palestine Israel Conflict: इजरायल की संसद एक विवादित बिल पर वोट करने की तैयारी कर रही है. इस बिल में प्रस्ताव है कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायल नागरिकों की हत्या के मामलों में मौत की सजा को डिफ़ॉल्ट सजा बना दिया जाए. यह बिल कई सालों से इजरायल के दक्षिणपंथी नेताओं की प्राथमिकता रहा है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है. इस बिल पर संसदीय बहस सोमवार को शुरू हुई, जो संसद के वसंतकालीन अवकाश से ठीक पहले हुई. अगर यह बिल पास हो जाता है, तो इसे फिलिस्तीनियों के लिए सजा को और ज़्यादा सख़्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा. हालांकि, इस कानून का विरोध देश के अंदर और बाहर, दोनों जगह तेज़ हो गया है. 

बिल के मुताबिक, अगर किसी फ़िलिस्तीनी को किसी इजरायल नागरिक की हत्या का दोषी पाया जाता है और इसे "आतंकवादी कृत्य" माना जाता है, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी. यह सज़ा 30 दिनों के अंदर दी जा सकती है. लेकिन, "विशेष परिस्थितियों" में इस सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है. इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से सैन्य अदालतों में होगी. यह अधिकार क्षेत्र सिर्फ़ वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर लागू होता है. इस इजरायली कानून को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

एक्सपर्ट उठा रहे हैं सवाल
इजरायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट अमिचाई कोहेन ने इस कानून को "भेदभावपूर्ण" बताया है. उनका दावा है कि यह कानून सख्ती से सिर्फ फिलिस्तीनियों पर लागू होगा, जबकि यहूदी लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, इजरायल के पास वेस्ट बैंक जैसे गैर-स्वायत्त क्षेत्र में इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है. संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस बिल को लेकर चिंता जताई है. उनका तर्क है कि इसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत है. इसके अलावा मौत की सजा को 90 दिनों के अंदर दिए जाने का प्रावधान भी चिंता का विषय है.

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1962 से नहीं दिया गया है फांसी
गौरतलब है कि तकनीकी रूप से इजरायल में मौत की सजा का कानून अभी भी मौजूद है. लेकिन, 1962 में नाज़ी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइचमैन को फांसी दिए जाने के बाद से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है. वहीं, विपक्षी नेताओं को इस बात का भी डर है कि इस कानून के पारित होने से भविष्य में होने वाले बंधक अदला-बदली सौदों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में कैदियों की अदला-बदली ने ऐतिहासिक रूप से एक अहम भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें:- साउथ इजरायल में कयामत का मंजर! ईरान हमले के बाद धधका केमिकल प्लांट, जहरीली गैस से हाई अलर्ट

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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