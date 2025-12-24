Israel ने किए 900 सीजफायर उल्लंघन, हमास को हुआ नेतन्याहू की मंशा पर शक

Hamas on Israel Ceasefire Violation: इजराइल और हमास के बीच सीजफायर है, लेकिन यहूदी मुल्क अपनी नीच हरकते कम करने का नाम नहीं ले रहा है. उधर हमास के सीनियर नेता गाज़ी हमद ने मंगलवार को एक बार फिर गाजा युद्धविराम समझौते के प्रति संगठन की पूरी प्रतिबद्धता दोहराया उन्होंने कहा कि अगर दूसरे फेज की शर्तें साफ तौर पर तय हों और सभी पक्षों की सहमति से तय की जाएं, तो हमास उसके लिए तैयार है.

हमद ने दी चेतावनी

हालांकि, हमद ने चेतावनी दी कि इज़राइल की लगातार उल्लंघनकारी कार्रवाइयों से भरोसा कमजोर हो रहा है और तेल अवीव की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. हमद ने कहा कि हमास ने समझौते का पूरी तरह पालन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक इज़राइल ने करीब 900 उल्लंघन किए हैं. उनके मुताबिक, ऐसी कार्रवाइयां इस बात पर सवाल खड़ा करती हैं कि कब्जाधारी पक्ष वाकई समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है या नहीं.

हमद ने कहा कि हमास तभी दूसरे फेज में जाएगा, जब उसके ढांचे पर सभी पक्षों की सहमति होगी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बार-बार हो रहे उल्लंघन न सिर्फ सीजफायर का उल्लंघन हैं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा करते हैं.

इंटरनेशनल फोर्स पर क्या कहा?

गाजा में किसी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के प्रस्ताव पर हमद ने कहा कि सिद्धांत रूप में यह सोच पॉजीटिव है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ऐसे किसी भी बल का दायरा बहुत सीमित होना चाहिए. उनके मुताबिक, इसका काम केवल सीजफायर को बनाए रखना और किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई को रोकना होना चाहिए.

इसी बीच, हफ्ते के आखिर में हमास का एक सीनियर डेलिगेशन, जिसकी अगुवाई खलील अल-हय्या कर रहे थे, इस्तांबुल में तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन से मिला. इस बैठक में सीजफायर और दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई.

हमास का कहना है कि 10 अक्टूबर से युद्धविराम लागू होने के बाद इज़राइल ने 900 से अधिक उल्लंघन किए हैं, जिनमें बमबारी, बिना मुकदमे के हत्याएं और बुनियादी ढांचे का विनाश शामिल है. इन कार्रवाइयों में अब तक 400 से ज्यादा फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 95 प्रतिशत से अधिक आम नागरिक बताए जा रहे हैं.