Gaza में बस्ती बसाने वाले बयान पर फंसे इज़राइली रक्षा मंत्री, जारी की सफाई

Gaza Update: गाजा में इजराइली सेटलमेंट वाले बयान से डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल काट्ज़ पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं. उनका ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान के खिलाफ था जो उन्होंने सीजफायर के लिए पेश किया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 25, 2025, 12:12 PM IST

Gaza Update: इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने मंगलवार को गाजा में यहूदी बस्तियां बसाने से जुड़े अपने बयान पर पीछे हटते हुए सफाई दी. इससे पहले उन्होंने कहा था कि इज़राइल गाजा में फिर से बस्तियां बसाएगा, लेकिन इस बयान की अमेरिका समेत कई देशों ने आलोचना की थी. आलोचकों का कहना था कि यह बयान अमेरिका के नेतृत्व वाली गाजा शांति योजना के खिलाफ है.

कैट्ज ने क्या कहा था?

दरअसल, वेस्ट बैंक की एक इज़राइली बस्ती में भाषण देते हुए काट्ज़ ने कहा था कि ईश्वर की मदद से इज़राइल उत्तरी गाजा में ऐसे ग्रुप बसाएगा, जो पहले खाली कराई गई बस्तियों की जगह लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हम इसे सही तरीके से और सही वक्त पर करेंगे. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना होनी शुरू हो गई.

मंत्री के ऑफिस ने जारी की सफाई

हालांकि, कुछ ही घंटों बाद काट्ज़ के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में लिया गया है. सफाई में कहा गया कि उनका बयान 'सुरक्षा संदर्भ' में था और इज़राइल का गाजा पट्टी में बस्तियां बसाने का कोई इरादा नहीं है.

ट्रंप के प्लान से टकराता है यह बयान

काट्ज़ का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली संघर्षविराम योजना से टकराता है. इस प्लान में गाजा से इज़राइली सेना की लगभग पूरी वापसी की बात कही गई है और इसमें इज़राइली बस्तियों का कोई जिक्र नहीं है. इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी गाजा पर कब्जा करने की संभावना को कई बार खारिज कर चुके हैं.
 
ऐसे बयानों से अरब देशों से कट कहा है इजराइल

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जितना ज्यादा इज़राइल उकसावे वाले बयान देगा, उतना ही कम अरब देश उसके साथ काम करना चाहेंगे. अधिकारी ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि संघर्षविराम योजना के तहत सभी पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करें.

इस मिलिट्री यूनिट का कर रहे थे जिक्र

काट्ज़ अपने बयान में नहाल मिलिट्री यूनिट्स का जिक्र कर रहे थे. ये यूनिट्स पहले युवाओं को सैन्य सेवा के साथ-साथ अग्रणी गतिविधियों में शामिल होने का मौका देती थीं. इन यूनिट्स के जरिए स्थापित कई चौकियां बाद में पूरी तरह से बस्तियों में तब्दील हो गई थीं. गौरतलब है कि इज़राइल ने साल 2005 में डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत गाजा से अपनी सभी बस्तियां खाली कर दी थीं और अपने सैनिकों को भी वहां से हटा लिया था.

इजराइल कर चुका है कई बार सीजफायर उल्लंघन

हालांकि, नेतन्याहू सरकार के कुछ दक्षिणपंथी सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद शुरू हुए इज़राइल-हमास युद्ध के बाद गाजा में दोबारा बस्तियां बसाने की मांग कर चुके हैं. उधर इजराइल बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है. हमास ने आरोप लगाया है कि सीजफायर लागू होने के बाद हमास 900 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Israel Hamas WarGaza Newsmuslim news

