Zee SalaamIsrael Hamas War

नेतन्याहू का नया ड्रामा! राफा क्रॉसिंग खोलने पर लगाई रोक, भूख से बेहाल फिलिस्तीनियों की मदद रुकी

Israel on Rafah Border Crossing News: ग़ज़ा में हमास और इजराइल के बीच ट्रंप पीस डील के बाद संघर्ष विराम हुआ. हालांकि,  भ्रष्टाचार में फंसे नेतन्याहू इस युद्ध को जारी रखने के फिराक में हैं, यही वजह है कि अब इजराइली पीएम ने राफा क्रॉसिंग को खोलने को लेकर विवाद शुरू कर दिया है. इससे खाने-पीने की किल्लत से परेशान फिलिस्तीनियों की पेरशानी बढ़ गई है.  

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:49 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Israel Hamas Peace Deal Update: ग़ज़ा में दो सालों से जारी नरसंहार पर फिलहाल काफी हद ब्रेक लग गया है. 7 अक्टूबर 2023 से अमेरिकी सैन्य हथियारों और उसकी धौंस से इजराइल 68 हजार से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीन के लोगों की हत्या कर चुका है, जबकि 80 फीसदी से ज्यादा बुनियादी ढांचे को नेस्तानाबूद कर दिया. दुनियाभर में भारी विरोध के बीच इजराइल ने कथित सीजफायर हमास के साथ पीस डील की बात स्वीकार की है. 

सीजफायर होने के बावजूद इजराइल इस पीस डील को ब्रेक करने की कथित साजिश करने से बाज नहीं आ रहा है. अब मृत बंधकों के अवशेषों का मामला दोनों पक्षों के बीच टकराव की मुख्य वजह बन गया है. इजरायली फौज और नेतन्याहू सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि जब तक सभी मृत बंधकों के अवशेष वापस नहीं लौटाए जाते, तब तक शांति पूरी तरह लागू नहीं हो सकती.

इसी बीच शनिवार (18 अक्टूबर) को विश्व स्वास्थ्य संगठन और काहिरा स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने घोषणा की कि मिस्त्र और ग़ज़ा सीमा के बीच स्थित राफा क्रॉसिंग सोमवार (20 अक्टूबर) से खोल दिया जाएगा. इस ऐलान के महज कुछ देर बाद नेतन्याहू सरकार ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है. इजराइली पीएम कार्यालय ने वीटो का नोटिस जारी कर कहा कि अगली सूचना तक यह क्रॉसिंग बंद ही रहेगी.

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्रॉसिंग खोलने का फैसला हमास के व्यवहार पर निर्भर करेगा. अगर हमास मृत बंधकों के अवशेष वापस करने और साइन की गई डील के पालन में अपनी सहमति दिखाता है, तो ही क्रॉसिंग खोल दी जाएगी. 

राफा क्रॉसिंग मई 2024 से बंद है. अगर इसे फिर से खोला जाता है, तो मिस्त्र में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक ग़ज़ा पट्टी में वापस आ सकेंगे और इस रास्ते से बड़ी मात्रा में मदद भी पहुंच सकेगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में इजरायली सेना ने ग़ज़ा की तरफ से इस क्रॉसिंग पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया था. हालांकि, 2025 की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कुछ शर्तों के साथ संघर्ष विराम होने के बाद इसे अस्थायी रूप से फिर से खोला गया था.

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्वभर के कई देश और संगठन इजराइली जुल्म और ग़ज़ा के लोगों की बेहाल स्थिति देखकर हर संभव मदद करना चाहते हैं, इसके लिए वह राफा क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं. यह क्रॉसिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ग़ज़ा से बाहर जाने या आने के सिर्फ चार रास्ते हैं, जिनमें से तीन इजरायल की ओर जाते हैं. राफा क्रॉसिंग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो गाजा को मिस्त्र से जोड़ता है.

संयुक्त राष्ट्र की सहायता के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने गुरुवार को कहा कि वे राफा क्रॉसिंग की ओर जा रहे हैं और उम्मीद जताई कि शांति समझौते के लागू होने के बाद ग़ज़ा पट्टी में सहायता का संचालन तेजी से होगा. उनका कहना है कि यह रास्ता मदद करने वाले ट्रकों से भरा रहेगा और ग़ज़ा के लोगों के लिए जीवन रेखा साबित होगा.

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान पर हमले से तालिबान नाराज; पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने से इंकार, PCB बौखलाया!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Israel Hamas Peace DealRafah Border Crossing NewsGaza Newsmuslim news

