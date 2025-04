Gaza: हमास के खुफिया दस्तावेज हुए वायरल, इजराइल ने ईरान पर लगाया बड़ा इल्जाम

Israel Gaza War News: इजराइल ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद यह साबित हो गया है कि ईरान हमास को पूरी तरह से सपोर्ट करता आया है. दरअसल इजराइल ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिक किया है. जिसमें खुलासा हुआ है कि हमास और ईरान के बीच में फाइनेंशियल लिंक था. डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमास ने 500 मिलियन यूएस डॉलर ईरान से मांगे थे ताकि वह 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर सके.

इज़रायल के डिफेंस मिनिस्टर काट्ज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर दस्तावेज़ और साथ में वीडियो साझा करते हुए कहा, "मैं यहां पहली बार एक दस्तावेज़ पेश कर रहा हूं जो गाजा में सीनियर हमास अधिकारियों की सुरंगों में पाया गया था, जो ईरान और याह्या सिनवार और मुहम्मद देफ के बीच सीधा संबंध साबित करता है.

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया सामग्री की खोज इजरायली बलों ने हमास सुरंगों में अभियान के दौरान की थी और इसका खुलासा कैट्ज के आईडीएफ की "अमशात" खुफिया यूनिट के दौरे के दौरान हुआ. कैट्ज़ के मुताबिक, दस्तावेज़ में हमास के जरिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) कुद्स फोर्स से दो सालों के लिए हर महीने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग का जिक्र किया गया है.

During my visit today to the IDF intelligence unit, I revealed a classified document found in senior Hamas tunnels in Gaza. It proves direct ties between Iran and Hamas leaders Yahya Sinwar and Mohammed Deif — and Iran’s support for Hamas’s plan to destroy Israel and for the… pic.twitter.com/HEYCnGAZvo

