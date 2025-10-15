नहीं मान रहा है ढीठ Israel; सीजफायर के बावजूद 4 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट

Gaza News: गाज़ा सिटी के शुजाइया इलाके में इजराइली सेना ने पांच फिलिस्तीनियओं की हत्या कर दी. यह हत्या उस वक्त हुई है जब इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हुआ है. इज़रायली सेना ने इन हत्याओं की पुष्टि करते हुए दावा किया कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया, वे उसके सैनिकों के करीब आ रहे थे.

इजराइली सेना ने क्या कहा?

इजराइली सेना ने दावा किया कि ये लोग सेना के करीब आ रहे थे. इन्हें रोकने के लिए पहले हवाई फायर किया गया था. लेकिन, ये नहीं रुके. इसके बाद इन पर अटैक किया गया. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, जाबालिया के हलावा इलाके में भी इज़रायली सेना की गोलीबारी से कई फ़िलिस्तीनी घायल हुए हैं. यह जानकारी गाज़ा इमरजेंसी सर्विस के एक स्रोत के हवाले से दी गई है.

अल जज़ीरा संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि उसकी फ़ोर्स ने उन फ़िलिस्तीनियों पर गोली चलाई जो पुनः तैनाती लाइन के पास मौजूद सैनिकों के करीब आ रहे थे. ये घटनाएं ख़ान यूनिस और गाज़ा सिटी के शुजाइया इलाके में हुई.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कई फ़िलिस्तीनी सीजफायर के दौरान अपने घर लौटे ताकि वे तबाही का जायज़ा ले सकें. लेकिन गाज़ा में भारी तबाही के कारण अब कई इलाकों में खुले मैदान बन गए हैं, जो इज़रायली जमीनी बलों को साफ़ दिखाई देते हैं.

इजराइली सैनिक करते हैं ये काम

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजफायर के बावजूद भी गोलाबारी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. इजराइली सैनिक अकसर अपने आस पास कोई भी हलचल महसूस करते हैं, तो गोली चला देते हैं. ये काम खासतौर पर गाजा पट्टी के पूर्वी इलाकों में किया जाता है.

बता दें, ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच सीजफायर करा दिया है और बंधकों की अदला-बदली जारी है. अब आगे के प्लान पर चर्चा होनी है. मसौदे के हिसाब से इजराइली सेना पीछे हट गई है. हालांकि, हमलों की जानकारी फिर भी सामने आ रही हैं.