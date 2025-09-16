Gaza: ट्रंप के मंत्री बोले, वॉर का नहीं है कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन; क्या US ने भी खड़े किए हाथ?
Gaza: ट्रंप के मंत्री बोले, वॉर का नहीं है कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन; क्या US ने भी खड़े किए हाथ?

Gaza Hamas War: हमास के साथ लगातार जंग जारी है और इसके बीच अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमास के साथ डिप्लेमेटिक सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 16, 2025, 07:55 AM IST

Gaza Hamas War: अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने सोमवार को कहा कि उनका ध्यान अब इस बात पर है कि "अगला कदम क्या होगा." उन्होंने यह बयान जेरूसलम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा?

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फिलिस्तीनी संगठन हमास के आत्मसमर्पण पर बातचीत की संभावनाओं पर संदेह जताते हुए सोमवार को इजरायल की यात्रा के दौरान कहा कि गाजा पट्टी में जंग समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समझौता मुमकिन नहीं हो सकता है.

यह स्पष्ट करते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी शांति समझौते के लिए प्रयास करेगा, रुबियो ने कहा कि हमास "एक आतंकवादी समूह है, एक बर्बर समूह, जिसका घोषित मिशन यहूदी राज्य का विनाश है. इसलिए हम ऐसा होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।"

क्या नहीं होगी शांति वार्ता?

शनिवार को वॉशिंगटन से रवाना होते समय रुबियो ने संकेत दिया था कि वह नेतन्याहू से हाल ही में हुए हमले के शांति वार्ता पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे. लेकिन सोमवार को उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात करने से परहेज़ किया.

गाज़ा सिटी पर हमला

इज़रायल का कहना है कि हमास गाज़ा सिटी में फिर से संगठित हो रहा है. इसी वजह से वहां बड़े पैमाने पर सैन्य मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है. सेना ने लोगों से इलाका छोड़ने के आदेश दिए हैं, और पिछले दो हफ्तों में 3 लाख से ज्यादा फ़िलिस्तीनी शहर छोड़ चुके हैं

बढ़ रहा है मानवीय संकट

राहत संगठनों ने चेतावनी दी है कि बड़ी तादाद में लोगों को दक्षिण और मध्य गाज़ा भेजने से वहां की गंभीर मानवीय स्थिति और बिगड़ेगी. संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाज़ारिनी ने कहा, "गाज़ा में कोई जगह सुरक्षित नहीं है, कोई शख्स सुरक्षित नहीं है." उन्होंने बताया कि लोग लगातार शहर छोड़ रहे हैं, लेकिन वे अनिश्चित भविष्य की ओर जा रहे हैं.

गाज़ा की सिविल डिफेंस सेवा ने बताया है कि पिछले दो हफ्तों में इज़रायली बमबारी से शहर में दर्जनों लोगों की मौत हुई हैं.

क्या चाहता है अमेरिका?

रुबियो ने स्पष्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता है कि जंग का खात्मा हो, बंधकों को रिहा किया जाए और हमास या तो हार मान ले या हथियार डाल दे. इज़रायल का अनुमान है कि लगभग 20 बंधक अभी भी ज़िंदा हैं. हालांकि जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, यह नहीं पता कि वह कब तक ज़िंदा रह पाएंगे. क्योंकि हमास ने साफ किया है कि वह लड़ाकों के साथ बंधकों को जंग के मैदान में भेजने वाला है. जहां वह वही सब हालातों का सामने करेंगे, जो लड़ाके करते हैं.

नेतन्याहू की हो रही है अलोचना

आलोचकों का आरोप है कि नेतन्याहू अपनी राजनीतिक हालात बनाए रखने के लिए जंग को लंबा खींच रहे हैं, वहीं, नेतन्याहू अपनी पूरी जीत के टारगेट से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं.

अमेरिकी डेलिगेशन से की मुलाकात

सोमवार को नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिडोन सार अमेरिकी सांसदों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल से भी मिलने वाले हैं. इज़रायल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी 50 राज्यों के 250 विधायक शामिल हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

Israel Hamas Warisrael newsmuslim news

