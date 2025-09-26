Advertisement
Palestinians के खिलाफ AI का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, माइक्रोसॉफ्ट ने लिया एक्शन

Gaza News: इजराइल की माइक्रोसॉफ्ट ने एआई सर्विस को बंद कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट का इल्जाम के इजराइल उसकी तकनीक का इस्तेमाल लोगों पर हमले करने के लिए कर रहा है. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 26, 2025, 01:31 PM IST

Palestinians के खिलाफ AI का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, माइक्रोसॉफ्ट ने लिया एक्शन

Gaza News: माइक्रोसॉफ्ट ने इज़रायली सेना की एक यूनिट को अपनी कुछ सेवाएं देना बंद कर दिया है. कंपनी का कहना है कि इज़रायल सेना उसके क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल गाज़ा में फिलिस्तीनियों की निगरानी के लिए कर रही थी. माइक्रोसॉफ्ट ने आरोप लगाया कि इज़रायल अक्सर उसकी तकनीक का इस्तेमाल गाज़ा में हमले करने के लिए करता है, जिसके चलते सर्विसेज़ को निलंबित करना ज़रूरी हो गया था.

माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़रायली सेना गाज़ा और वेस्ट बैंक में जंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के Azure प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही थी. माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ब्रैड स्मिथ ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह कदम सर्विस के नियमों का पालन करने के लिए उठाया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के डेटा से पता चला कि इज़रायल गीगाबाइट्स में स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा था. कंपनी की AI सेवाएं लैंग्वेज अनुवाद के लिए भी इस्तेमाल की जा रही थीं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि Azure के ज़रिए सभी जानकारियां इकट्ठी और ट्रांसलेट की जाती थीं, यहां तक कि फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज की भी निगरानी भी की जाती थी.

ट्रंप की दो टूक

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि वेस्ट बैंक का इजराइल में वलय नहीं होने वाला है. हाल ही में इज़रायली अधिकारियों ने संकेत दिया था कि सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में करने का प्लान कर रही हैय. ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक एक्ज़िक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखक किए और कहा कि मैं इज़रायल को वेस्ट बैंक का विलय करने की इजाजत नहीं दूंगा. यह नहीं होगा.

यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ब्रिटेन और कनाडा सहित अमेरिका के कई अहम सहयोगी देशों ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है. इसके बाद वेस्ट बैंक के विलय की आशंका और बढ़ गई थी. ट्रंप ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका वेस्ट बैंक के विलय की इजाज़त नहीं देगा.

