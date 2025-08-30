Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम

Israel Hamas War: इज़राइल के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर रविवार को सुरक्षा कैबिनेट के सामने लगभग एकजुट होकर पेश होंगे और मंत्रियों से अपील करेंगे कि वे गाज़ा सिटी में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बजाय मौजूदा सीजफायर और बंधक रिहाई समझौते को मंज़ूरी दें. यह जानकारी चैनल 12 की रिपोर्ट में दी गई है.

इस फैसले से साफ होता दिख रहा है कि जो नेतन्याहू कर रहे हैं, उससे सेना और खुफिया एजेंसी भी खुश नहीं है. इजराइली प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट अपनी मनमानी कर रही है और गाजा में नरसंहार को अंजाम दिलवा रही है. साफ तौर दिखता है कि उन्हें बंधकों की भी कोई फिक्र नहीं है.

कौन होगा इस मीटिंग में शामिल ?

इसमें आईडीएफ (इज़राइली सेना) चीफ एयाल ज़मीर, मोसाद चीफ डेविड बार्निया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार त्ज़ाची हानेगबी शामिल होंगे. हालांकि, शिन बेट (इज़राइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी) के कार्यवाहक चीफ का रुख़ अभी साफ नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहता है प्रस्ताव?

अरब मीडिएटर्स के जरिए इस प्रस्ताव को तैयार किया गयया है, जिसे हमास ने 18 अगस्त को कबूल कर लिया था, जिसमें 60 दिन के सीजफायर के दौरान 10 बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों की पांच चरणों में अदला-बदली का प्लान है. इस दौरान बाकि बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्त करने के स्थायी शर्तों पर बातचीत होगी.

सुरक्षा अधिकारियों ने दी वॉर्निंग

एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने कहा,"यह वही समझौता है जिसके लिए इज़राइल ने पहले लड़ाई लड़ी थी. हमें यह मौका तुरंत पकड़ना चाहिए ताकि बंधक ज़िंदा वापस आ सकें और सीजफायर का इस्तेमाल लड़ाई खत्म करने के लिए हो सके. गाज़ा सिटी में घुसने की सोच पर आधारित कोई भी कदम बंधकों और सैनिकों की जान के साथ जुआ खेलने जैसा होगा."

हमास ने दी वॉर्निंग

हमास ने शुक्रवार को वॉर्निंग दी कि अगर इज़राइल गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है तो बंधक भी उसी ख़तरे का सामना करेंगे, जिसका सामना उनके लड़ाके करते हैं. हमास की मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा,"हम कैदियों की देखभाल करेंगे, लेकिन वे हमारे लड़ाकों के साथ मोर्चे पर रहेंगे और उन्हीं जैसे हालातों और खतरों का सामना करेंगे."

पहले भी पेश किया गया था ऐसा प्रस्ताव

यह प्रस्ताव लगभग वैसा ही है जैसा पिछले महीने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने तैयार किया था और जिसे इज़राइल ने मंज़ूरी दी थी. लेकिन जुलाई में हमास ने नए शर्तें जोड़ दी थीं, जिससे बातचीत टूट गई थी. बाद में अरब देशों ने हमास को इन शर्तों से पीछे हटने के लिए राज़ी कर लिया था, लेकिन अब इज़राइल चरणबद्ध समझौते में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है.

नेतन्याहू ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अब वह किसी आंशिक समझौते को कबूल नहीं करेंगे. उनके मुताबिक सभी बंधकों की रिहाई एक साथ होनी चाहिए. नेतन्याहू का कहना है कि जंग तब ही खत्म होगा जब हमास पूरी तरह डिसआर्म्ड हो जाएगा, गाज़ा पट्टी का सैन्यकरण समाप्त होगा और वहां एक नई नागरिक सरकार बनेगी, जो न तो हमास होगी और न ही रामल्ला में मौजूद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी.