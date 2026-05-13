Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3215008
Zee SalaamIsrael Hamas Warवाराणसी की दालमंडी जैसा एक्शन! यरुशलम के पास फिलिस्तीनी दुकानों पर चला बुलडोजर

वाराणसी की दालमंडी जैसा एक्शन! यरुशलम के पास फिलिस्तीनी दुकानों पर चला बुलडोजर

Palestinian Shops Demolished: इजरायल ने यरुशलम के दक्षिण-पूर्व स्थित फिलिस्तीनी इलाके अल-ईजारिया में दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की है. इजरायल का कहना है कि सड़क निर्माण परियोजना के लिए यह कदम जरूरी है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 13, 2026, 08:16 AM IST

Trending Photos

वाराणसी की दालमंडी जैसा एक्शन! यरुशलम के पास फिलिस्तीनी दुकानों पर चला बुलडोजर

Israel Bulldozer Action: इजरायल फिलिस्तीनियों पर ज़ुल्म ढा रहा है. कभी-कभी वह गाजा पर बमों की बारिश करता है, तो कभी सड़क चौड़ी करने के बहाने फिलिस्तीनियों के घरों पर बुलडोजर चला देता है. इसी बीच ठीक वाराणसी की दालमंडी की तरह यरूशलम के दक्षिण-पूर्व में मौजूद फिलिस्तीनी इलाकों में भी, एक बार फिर सड़क चौड़ी करने की आड़ में दुकानों और घरों को ढहाया जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली बुलडोजरों ने इस सप्ताह यरूशलम के दक्षिण-पूर्व में स्थित अल-ईजारिया कस्बे के बाहरी हिस्से में दर्जनों फिलिस्तीनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया. जिन दुकानों को तोड़ा गया उनमें कार वॉश सेंटर, कबाड़ की दुकानें और सब्जी स्टॉल शामिल थे. इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई स्थानीय फिलिस्तीनी समुदायों के लिए नई सड़क बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है.

मानवाधिकार संगठनों ने उठाए सवाल
हालांकि फिलिस्तीनी अधिकारियों और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यह सड़क परियोजना दरअसल उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके तहत फ़िलिस्तीनी वाहनों को मुख्य हाईवे से हटाकर अलग मार्गों पर भेजा जाएगा, ताकि पास की इजरायली बस्तियों को यरुशलम से जोड़ने वाला इलाका पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके. विवाद का केंद्र E1 नाम का रणनीतिक इलाका है, जिसे इजरायल विकसित कर रहा है. आलोचकों का तर्क है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो वेस्ट बैंक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच फ़िलिस्तीनियों की आवाजाही और भी मुश्किल हो जाएगी और भविष्य में एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राष्ट्र बनने की संभावना कमजोर पड़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल अब दे रहा है सफाई
बस्तियों के विरोध में काम करने वाले संगठन 'पीस नाउ' की डायरेक्टर हागित ओफ़्रान ने कहा कि जिस जगह पर दुकानें गिराई गई थीं, अब वहां एक सड़क बनाई जाएगी. एक ऐसी सड़क जिस पर सिर्फ़ फिलिस्तीनी ट्रैफिक को ही मोड़ा जाएगा. उनका दावा है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों बेदूइन अरब परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है.  वहीं, इजराइली प्रशासन का कहना है कि जो इमारतें गिराई गईं, वे बिना परमिट के बनाई गई थीं और उनके मालिकों को कई सालों से नोटिस दिए जा रहे थे. 

200 परिवार पर संकट
इसके उलट, फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इजरायली प्रशासन फिलिस्तीनियों को निर्माण के बहुत कम परमिट देता है, जबकि दूसरी तरफ, इजरायली बस्तियों का तेजी से विस्तार होता जा रहा है. 48 साल के दुकानदार मोहम्मद अबू ग़ालिया ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी दुकान बनाने में कड़ी मेहनत करते हुए बिता दी, फिर भी एक ही दिन में सब कुछ तबाह हो गया. इस बीच, स्थानीय नेताओं का दावा है कि इस कार्रवाई से 200 से ज़्यादा परिवारों की रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ेगा.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

israel bulldozer actionPalestinian Shops DemolishedJerusalem news

Trending news

israel bulldozer action
वाराणसी की दालमंडी जैसा एक्शन! यरुशलम के पास फिलिस्तीनी दुकानों पर चला बुलडोजर
Varanasi News
वाराणसी दालमंडी में 6 मस्जिदों पर बुलडोजर का खतरा, मस्जिद कमिटी के लोग एक्टिव
UP News
बहराइच: मुस्लिम लड़के से प्यार की जिद पर अड़ी बेटी, फिर पिता ने उठाया खौफनाक कदम
madhya pradesh news
भोपाल: मुस्लिम नौजवान से बदसलूकी पर फूटा गुस्सा, 72 घंटे में एक्शन नहीं तो शहर बंद!
Haryana news
गौरक्षा के नाम पर आतंक, दो नौजवानों को पीटा, जूते चटवाए और फिर पिला दिया गौमूत्र
UP News
दालमंडी: वक्फ मुसाफिरखाने के बाद अब 6 मस्जिदों पर नजर, ध्वस्तीकरण के बातचीत जारी!
Uttar Pradesh news
AMU में 16 साल पहले फातिमा को मिली थी नौकरी; लेकिन आज तक नहीं हुई जॉइनिंग!
UP News
मेरठ में शिया वक्फ कब्रिस्तान बेचने पर भड़के मौलाना,तोमर और देव के नाम हुआ बैनामा!
Delhi news
क्या संघ मुसलमानों के खिलाफ नफरत-हिंसा के लिए है जिम्मेदार? RSS दुनिया को बताएगा सच
japan news
ईरान जंग से जापान में मचा हाहाकार, मशहूर चिप्स कंपनी को बदलने पड़े पैकेट