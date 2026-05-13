वाराणसी की दालमंडी जैसा एक्शन! यरुशलम के पास फिलिस्तीनी दुकानों पर चला बुलडोजर

Israel Bulldozer Action: इजरायल फिलिस्तीनियों पर ज़ुल्म ढा रहा है. कभी-कभी वह गाजा पर बमों की बारिश करता है, तो कभी सड़क चौड़ी करने के बहाने फिलिस्तीनियों के घरों पर बुलडोजर चला देता है. इसी बीच ठीक वाराणसी की दालमंडी की तरह यरूशलम के दक्षिण-पूर्व में मौजूद फिलिस्तीनी इलाकों में भी, एक बार फिर सड़क चौड़ी करने की आड़ में दुकानों और घरों को ढहाया जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली बुलडोजरों ने इस सप्ताह यरूशलम के दक्षिण-पूर्व में स्थित अल-ईजारिया कस्बे के बाहरी हिस्से में दर्जनों फिलिस्तीनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया. जिन दुकानों को तोड़ा गया उनमें कार वॉश सेंटर, कबाड़ की दुकानें और सब्जी स्टॉल शामिल थे. इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई स्थानीय फिलिस्तीनी समुदायों के लिए नई सड़क बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है.

मानवाधिकार संगठनों ने उठाए सवाल

हालांकि फिलिस्तीनी अधिकारियों और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यह सड़क परियोजना दरअसल उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके तहत फ़िलिस्तीनी वाहनों को मुख्य हाईवे से हटाकर अलग मार्गों पर भेजा जाएगा, ताकि पास की इजरायली बस्तियों को यरुशलम से जोड़ने वाला इलाका पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके. विवाद का केंद्र E1 नाम का रणनीतिक इलाका है, जिसे इजरायल विकसित कर रहा है. आलोचकों का तर्क है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो वेस्ट बैंक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच फ़िलिस्तीनियों की आवाजाही और भी मुश्किल हो जाएगी और भविष्य में एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राष्ट्र बनने की संभावना कमजोर पड़ सकती है.

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इजरायल अब दे रहा है सफाई

बस्तियों के विरोध में काम करने वाले संगठन 'पीस नाउ' की डायरेक्टर हागित ओफ़्रान ने कहा कि जिस जगह पर दुकानें गिराई गई थीं, अब वहां एक सड़क बनाई जाएगी. एक ऐसी सड़क जिस पर सिर्फ़ फिलिस्तीनी ट्रैफिक को ही मोड़ा जाएगा. उनका दावा है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों बेदूइन अरब परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है. वहीं, इजराइली प्रशासन का कहना है कि जो इमारतें गिराई गईं, वे बिना परमिट के बनाई गई थीं और उनके मालिकों को कई सालों से नोटिस दिए जा रहे थे.

200 परिवार पर संकट

इसके उलट, फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इजरायली प्रशासन फिलिस्तीनियों को निर्माण के बहुत कम परमिट देता है, जबकि दूसरी तरफ, इजरायली बस्तियों का तेजी से विस्तार होता जा रहा है. 48 साल के दुकानदार मोहम्मद अबू ग़ालिया ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी दुकान बनाने में कड़ी मेहनत करते हुए बिता दी, फिर भी एक ही दिन में सब कुछ तबाह हो गया. इस बीच, स्थानीय नेताओं का दावा है कि इस कार्रवाई से 200 से ज़्यादा परिवारों की रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ेगा.