Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2973179
Zee SalaamIsrael Hamas War

ठेंगे पर अमेरिक! Gaza में ऐसे सीजफायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा Israel

Gaza News: गाजा में इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है. अमेरिका के जरिए पेश प्रस्ताव को भी उसने पूरी तरह से नहीं माना है और समझौते के मुताबिक पीछे नहीं हटा है. जिसकी वजह से आम लोगों की जान जा रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 24, 2025, 08:57 AM IST

Trending Photos

ठेंगे पर अमेरिक! Gaza में ऐसे सीजफायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा Israel

Gaza News: अमेरिका की मध्यस्ता से इजराइल और हमास के बीच सीजफायर तो हो गया है, लेकिन आईडीएफ अभी भी अपनी मनमानी करती दिख रही है. हाल ही में हमले के बाद अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है इजराइली सेना गाज़ा में उस इलाके से अधिक इलाके पर कंट्रोल रख रही हैं, जितना कि हमास के साथ हुए संघर्षविराम समझौते में तय किया गया था.

क्या कहता है समझौता

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक समझौते के अनुसार, इज़रायल को गाज़ा के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में एक निश्चित सीमा तक पीछे हटना था, जिसे "येलो लाइन" (Yellow Line) कहा गया है. हालांकि इजराइली सेना ने ऐसा नहीं किया. वीडियो फुटेज और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इज़रायली सेना ने इस लाइन को चिह्नित करने वाले निशान तय सीमा से सैकड़ों मीटर भीतर लगा दिए हैं.

इजराइल का क्या कहना है ?

इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़रायल कैट्ज़ (Israel Katz) ने वॉर्निंग दी है कि जो भी शख्स इस रेखा का उल्लंघन करेगा, उसे गोलीबारी का सामना करना पड़ेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इस लाइन के लागू होने के बाद अब तक दो बार इज़रायली सैनिकों ने रेखा पार करने वालों पर घातक गोलीबारी की है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीबीसी की जांच में सामने आया है कि यह रेखा कई बार बदली जा चुकी है.14 अक्टूबर को इज़रायल ने ऑनलाइन एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें नागरिकों के लिए अद्यतन सीमा दर्शाई गई थी. लेकिन बीबीसी वेरिफाई द्वारा जियोलोकेट किए गए वीडियो से पता चला कि कई नए निशान पुराने नक्शे से लगभग 0.5 किलोमीटर (500 मीटर) और भीतर गाज़ा की ओर लगाए गए हैं.

उत्तरी गाज़ा के अल-अतातरा इलाके में इज़रायली सेना ने बुलडोज़रों की मदद से अल-रशीद रोड के किनारे नए निशान गाड़े हैं. वहीं, दक्षिणी गाज़ा में खान यूनिस के पास 19 अक्टूबर को किए गए सर्वे में 10 नए निशान पाए गए, जो तय येलो लाइन से लगभग 290 मीटर आगे थे.

इलाकाई लोगों में डर

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह रेखा स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं है, जिससे वे हमेशा खतरे में रहते हैं. अब्दुल क़ादिर ऐमन बक्र, जो गाज़ा सिटी के शेज़ाइया (Shejaiya) इलाके में सीमा के पास रहते हैं, उन्होंने बीबीसी से कहा, हर दिन हम अपने आस-पास इज़रायली सैन्य वाहन और सैनिकों को देखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम सुरक्षित क्षेत्र में हैं या खतरे के क्षेत्र में. हम हमेशा खतरे में रहते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Israel Hamas Warisrael newsHamas news

Trending news

Israel Hamas War
ठेंगे पर अमेरिक! Gaza में ऐसे सीजफायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा Israel
Bangladesh news
मानवता के खिलाफ अपराध मामले में ICT सुनाएगा फैसला, शेख हसीना पर लगे हैं गंभीर आरोप
UN Women
UN Women Pakistan ने Hania Aamir को दी बड़ी ज़िम्मेदारी; बनाया नेशनल गुडविल एम्बेसडर
Bhadohi
Pragya Thakur के बयान पर तमाचा! सपा के मुस्लिम नेता ने कुछ इस तरह मनाया भैया दूज
gaza
Gaza से बमों के अवशेषों के हटाने में लगेंगे 20 साल, World War 2 जैसे हालात
Saudi arabia news
सऊदी अरब में शिया मुस्लिम बच्चे ने बचपन में किया सरकार का विरोध, अब दे दी गई फांसी
Bihar News
'13% वाला CM, 2% डिप्टी CM और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री' AIMIM के पोस्ट से मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान में फिर दिखी आतंक की दहशत! शहबाज सरकार ने आतंकी संगठन TLP पर लगाया बैन
Delhi News
Delhi: दिवाली पर सलमान की मॉब लिंचिंग से सनसनी; रील बनाने को लेकर हुआ था विवाद
Hariyana
78 सालों में पहली बार दो हिन्दू लड़कों की लगी सरकारी नौकरी; मुसलमानों ने बजवाया ढोल!