Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2979321
Zee SalaamIsrael Hamas War

बच्चों और औरतों पर भी नहीं आया रहम, IDF ने की Gaza में 9 लोगों की हत्या

Israel Hamas War News: इजराइल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है. रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के जरिए किए गए इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 29, 2025, 06:10 AM IST

Trending Photos

बच्चों और औरतों पर भी नहीं आया रहम, IDF ने की Gaza में 9 लोगों की हत्या

Israel Hamas War News: इजराइल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है. इजराइली डिफेंस फोर्सेस के जरिए किए गए इस अटैक में 9 लोगों की जान गई है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इन हमलों की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी.

पीएमओ ऑफिस से जारी हुआ फरमान

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइली सेना को निर्देश दिया था कि वे गाज़ा पट्टी में तुरंत और ताक़तवर हमले करें. उनके दफ़्तर की ओर से जारी एक छोटे बयान में यह जानकारी दी गई है.  

इजराइल ने लगाया था बड़ा इल्जाम

एक मिलिट्री अधिकारी के मुताबिक, हमास के लड़ाकों ने तथाकथित येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में मौजूद इज़राइली बलों पर हमला किया था. यह लाइन गाज़ा के इज़राइल-नियंत्रित हिस्से और बाकी क्षेत्र के बीच की सीमा मानी जाती है. बताया गया कि रफ़ा इलाके में तैनात सैनिकों पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) और स्नाइपर फायर से हमला किया गया था. हालांकि हमास ने कहा था कि उसने ये अटैक नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हमास ने इन हमलों पर क्या कहा?

वहीं, हमास ने इज़राइल के इन हमलों को आपराधिक बमबारी करार दिया और कहा कि यह मौजूदा युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है. समूह ने इज़राइली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दोहराया कि वह युद्धविराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस हमले के बाद, इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज़ ने चेतावनी दी कि हमास को इज़राइली सैनिकों को निशाना बनाने की भारी कीमत चुकानी होगी, उन्होंने कहा कि इज़राइल ज़ोरदार जवाब देगा.

हमास से दुश्मनी, आम लोगों की हत्या

उनके बयान के कुछ ही देर बाद, गाज़ा सिविल डिफेंस ने बताया कि गाज़ा सिटी के अल-सबरा मोहल्ले में इज़राइली हवाई हमले में कम से कम तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई. वहीं दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक अन्य हमले में दो बच्चों और एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हुई.

अल-शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि उत्तरी गाज़ा में अस्पताल के पास कम से कम तीन विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. इज़राइल ने यह भी आरोप लगाया है कि हमास ने हाल ही में लौटाए गए एक बंधक के अवशेषों की गलत पहचान की है. नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, लौटाए गए अवशेष दरअसल उस व्यक्ति के थे, जिसका शव दो साल पहले ही बरामद किया जा चुका था. नेतन्याहू ने कहा कि वह आगे की कार्रवा पर विचार कर रहे हैं,

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Israel Hamas Warisrael newsGaza News

Trending news

Israel Hamas War
बच्चों और औरतों पर भी नहीं आया रहम, IDF ने की Gaza में 9 लोगों की हत्या
mp news
भोपाल के इज्तिमा को इम्तेहान बना दिया; हिंदू संगठनों ने बताया 'देशविरोधी मंच'!
madhya pradesh news
अमजद के गुनाहों की मार परिवार पर, धार में प्रशासन ने अवैध बताकर गिराया घर
UP News
हिंदू रक्षा दल तय करेगा देशभक्ति का पैमाना, इस बात पर इमरान मसूद को बना दिया विलेन!
SIR in Uttar Pradesh
UP में SIR की घोषणा से डरे मुस्लिम वोटर्स; EC की हिमायत लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं!
Assam news
मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों की बीवियां, लेकिन असम में निशाने पर सिर्फ मुसलमान!
Rajasthan news
झालावाड़ में फूड प्वाइजनिंग का कहर, मदरसे के 24 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत
West Bengal news
मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी NRC से हैं डरते; बंगाल के प्रदीप ने इस डर से किया सुसाइड
Bihar Election 2025
Bihar: महागठबंधन का 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी; अल्पसंख्यकों के दामन यहाँ भी खाली!
UP News
सपा MP जियाउर्रहमान बर्क को HC से मिला कानूनी सहारा, चुनावी उल्लंघन केस पर लगी रोक