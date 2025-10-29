बच्चों और औरतों पर भी नहीं आया रहम, IDF ने की Gaza में 9 लोगों की हत्या

Israel Hamas War News: इजराइल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है. रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के जरिए किए गए इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल हैं.
Israel Hamas War News: इजराइल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है. इजराइली डिफेंस फोर्सेस के जरिए किए गए इस अटैक में 9 लोगों की जान गई है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इन हमलों की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइली सेना को निर्देश दिया था कि वे गाज़ा पट्टी में तुरंत और ताक़तवर हमले करें. उनके दफ़्तर की ओर से जारी एक छोटे बयान में यह जानकारी दी गई है.
एक मिलिट्री अधिकारी के मुताबिक, हमास के लड़ाकों ने तथाकथित येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में मौजूद इज़राइली बलों पर हमला किया था. यह लाइन गाज़ा के इज़राइल-नियंत्रित हिस्से और बाकी क्षेत्र के बीच की सीमा मानी जाती है. बताया गया कि रफ़ा इलाके में तैनात सैनिकों पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) और स्नाइपर फायर से हमला किया गया था. हालांकि हमास ने कहा था कि उसने ये अटैक नहीं किया है.
वहीं, हमास ने इज़राइल के इन हमलों को आपराधिक बमबारी करार दिया और कहा कि यह मौजूदा युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है. समूह ने इज़राइली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दोहराया कि वह युद्धविराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है.
इस हमले के बाद, इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज़ ने चेतावनी दी कि हमास को इज़राइली सैनिकों को निशाना बनाने की भारी कीमत चुकानी होगी, उन्होंने कहा कि इज़राइल ज़ोरदार जवाब देगा.
उनके बयान के कुछ ही देर बाद, गाज़ा सिविल डिफेंस ने बताया कि गाज़ा सिटी के अल-सबरा मोहल्ले में इज़राइली हवाई हमले में कम से कम तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई. वहीं दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक अन्य हमले में दो बच्चों और एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हुई.
अल-शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि उत्तरी गाज़ा में अस्पताल के पास कम से कम तीन विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. इज़राइल ने यह भी आरोप लगाया है कि हमास ने हाल ही में लौटाए गए एक बंधक के अवशेषों की गलत पहचान की है. नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, लौटाए गए अवशेष दरअसल उस व्यक्ति के थे, जिसका शव दो साल पहले ही बरामद किया जा चुका था. नेतन्याहू ने कहा कि वह आगे की कार्रवा पर विचार कर रहे हैं,