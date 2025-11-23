Israel ने Hamas के 5 सीनियर लीडर्स को उतारा मौत के घाट, गाज़ा में किए भयानक हमले

Israel Killed Hamas 5 Senior Hamas Leader: इजराइल अमेरिका के जरिए सीजफायर लागू करने के बाद से कई सौ बार इसका उल्लंघन कर चुका है. अब बीती रीज इजराइल ने गाजा में एक और एयरस्ट्राइक की है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमास के कई सीनियर लीडर्स की मौत हुई है. हालांकि, हमास ने इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है.

इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि गाज़ा में इज़राइली सेना ने हमास के पांच प्रमुख सदस्यों को मार दिया है. इज़राइल ने बीती रोज गाज़ा में घातक हमले किए और दावा किया कि यह कार्रवाई हमास द्वारा फिर से संघर्षविराम का उल्लंघन करने के बाद की गई है.

क्या है इजराइल का दावा

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि आज हमास ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया और एक लड़ाके को इज़राइल-नियंत्रित क्षेत्र में सैनिकों पर हमला करने के लिए भेजा. बयान में आगे कहा गया कि इस घटना के जवाब में इज़राइल ने हमास के पांच अहम लड़ाकों को को खत्म कर दिया.

नेतन्याहू की कैबिनेट ने मीडिएटर्स से गुजारिश की है कि वे हमास पर सीजफायर की शर्तों को पूरा करने के लिए दबाव डालें. उधर, हमास के नियंत्रण में चलने वाली गाज़ा सिविल डिफेंस एजेंसी कहा है कि इज़राइली हमलों में गाज़ा पट्टी के अलग-अलग इलाकों में 24 लोगों की मौत हुई है और 54 लोग घायल हुए हैं.

गाजा में सीजफायर लागू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इज़राइल और हमास एक-दूसरे पर नाज़ुक संघर्षविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं. ज्ञात हो कि गाज़ा पट्टी में यह सीजफायर 10 अक्टूबर से लागू है. इसे अमेरिका ने लागू कराया था, जिसमें 21 प्वाइंट्स पर दोनों पक्षों की मंजूरी ली गई थी. जिसमें से एक शर्त यह भी थी कि हमास अपने हथियार छोड़ेगा.