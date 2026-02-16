लेबनान में इजरायली हमला, IDF ने हिज़्बुल्लाह लड़ाके को मार गिराने का दावा

Israel Lebanon Airstrike: इजरायल और लेबनान के बीच बॉर्डर इलाके में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. इजरायली सेना का दावा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में एयरस्ट्राइक की, जिसमें हिज़्बुल्लाह से जुड़े एक लड़ाके को मार गिराया गया. सेना के मुताबिक, यह स्ट्राइक सोमवार सुबह हुई और इसमें हनीन इलाके के एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया, जिस पर हिज़्बुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था.

IDF ने एक बयान में कहा कि मारा गया व्यक्ति इजरायल और लेबनान के बीच सुरक्षा समझौतों का उल्लंघन कर रहा था. सेना का आरोप है कि हिज़्बुल्लाह दक्षिणी लेबनान में अपनी मिलिट्री मौजूदगी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसे रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई. इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो.

सेना ने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते, उसके 91वें डिवीजन, जिसे "गैलिल फॉर्मेशन" के नाम से जाना जाता है. इजरायल ने अलग-अलग ऑपरेशन के दौरान हिज़्बुल्लाह के तीन और सदस्यों को मार गिराया. इन ऑपरेशन में उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन पर संगठन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने का आरोप था. इसके अलावा, सेना ने दावा किया कि उसने कई इमारतों और इंजीनियरिंग उपकरणों को नष्ट कर दिया है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर मिलिट्री गतिविधियों के लिए किया जाता था. इजरायल का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की गतिविधियां इलाके की स्थिरता के लिए खतरा हैं और बॉर्डर पर सीज़फ़ायर नियमों का उल्लंघन करती हैं.

इस बीच, इस तरह की मिलिट्री कार्रवाई से इलाके में तनाव बढ़ने का डर है. लेबनान और हिज़्बुल्लाह की तरफ से तुरंत कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि हाल के महीनों में बॉर्डर इलाके में बढ़ती झड़पों ने हालात को और बिगाड़ दिया है. एनालिस्ट्स का कहना है कि गाज़ा संघर्ष के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और इजरायल-लेबनान बॉर्डर भी इससे अलग नहीं है। कोई भी मिलिट्री कार्रवाई हालात को और बिगाड़ सकती है.