सीजफायर की धज्जियां उड़ाता इजरायल; लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर की मौत

Israel Lebanon Ceasefire Violation: लेबनान में सीजफायर तोड़ने का आरोप बार-बार इज़राइल पर लगा है. हाल के हमलों में हिजबुल्लाह के एक सीनियर नेता की मौत हो गई, जिससे बॉर्डर पर तनाव और बढ़ गया है और एक बार फिर इलाके की स्थिति खराब होने का खतरा पैदा हो गया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:47 AM IST

Israel Lebanon Ceasefire Violation: इजरायल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. IDF ने दक्षिणी लेबनान के ज्वैया इलाके में किए गए एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक सीनियर लड़ाके ज़कारिया याह्या अल-हज के मारे जाने की पुष्टि की है, इससे कुछ घंटे पहले ही उसने इस इलाके में हिजबुल्लाह के दो आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की थी. इस हमले के बाद IDF ने कहा कि अल-हज ने लेबनान के सुरक्षा सिस्टम के अंदर एजेंटों को एक्टिव करने और हिजबुल्लाह के विरोधियों द्वारा की जाने वाली आलोचना को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी. इन आतंकवादियों की गतिविधियां देश के लिए खतरा हैं.

IDF ने आगे कहा कि खत्म, हिजबुल्लाह का एक सीनियर आतंकवादी ज़कारिया याह्या अल-हज दक्षिणी लेबनान के ज्वैया इलाके में मारा गया. अपनी भूमिका के तहत, उसने लेबनान के सुरक्षा सिस्टम के अंदर एजेंटों को एक्टिव किया और लेबनान में हिजबुल्लाह के विरोधियों की आलोचना को दबाया. आतंकवादी की गतिविधियां इजरायल के लिए खतरा थीं और इज़रायल और लेबनान के बीच हुई समझ का उल्लंघन थीं."

IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला
यह तब हुआ जब इज़राइली सेना ने पुष्टि की कि एक घंटे से भी कम समय में दक्षिणी लेबनान के अलग-अलग इलाकों में किए गए अलग-अलग हमलों में हिजबुल्लाह के दो और आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया. एक अलग पोस्ट में IDF ने कहा कि याटर इलाके में उसने हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव को मार गिराया जो समूह के आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से स्थापित करने की कोशिशों में शामिल था. बिन्त जबेल इलाके में एक और हमले में इज़राइली सेना ने हिजबुल्लाह के स्थानीय प्रतिनिधि बताए जाने वाले एक आतंकवादी को खत्म कर दिया, जो निवासियों के साथ संपर्क बनाने और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए निजी संपत्ति जब्त करने के लिए जिम्मेदार था.

इन इलाकों में इजरायल ने किया हमला
इजरायली फौज ने कहा, "एक घंटे से भी कम समय में दक्षिणी लेबनान के अलग-अलग इलाकों में हमलों में दो हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए. याटर इलाके में IDF ने एक आतंकवादी को खत्म कर दिया जिसने हिजबुल्लाह के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से स्थापित करने की कोशिशों में हिस्सा लिया था. बिन्त जबेल इलाके में IDF ने एक आतंकवादी को खत्म कर दिया जो हिजबुल्लाह के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, जो निवासियों के साथ संचार के लिए जिम्मेदार था और आतंकवादी इस्तेमाल के लिए निजी संपत्ति जब्त करता था." 

Salaam Tv Digital Team

