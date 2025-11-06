Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2990460
Zee SalaamIsrael Hamas War

नहीं सुधरेगा Israel! फिर अलापा पुराना राग, क्या कभी खत्म नहीं होगी जंग?

Israel Hamas War: इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज़ ने फिर से वही राग अलापा है. उनका कहना है कि वह हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं. वह इसके लिए सुरंगों को खत्म करना जारी रखेंगे. हालांकि, अमेरिका इस बात से सहमत नहीं नजर आ रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 06, 2025, 07:15 AM IST

Trending Photos

नहीं सुधरेगा Israel! फिर अलापा पुराना राग, क्या कभी खत्म नहीं होगी जंग?

Israel Hamas War: इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज़ ने बुधवार को कहा कि सेना गाज़ा के इस्राइल-नियंत्रित इलाकों में मौजूद हमास के लड़ाकों को खत्म करने और उनकी सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन बिना किसी सीमा के जारी रखेगी. 

उनका यह बयान उस समय आया है जब ऐसी रिपोर्टें हैं कि अमेरिका, इज़राइल पर दबाव बना रहा है कि वह रफ़ा में फंसे हमास लड़ाकों को गाज़ा पट्टी के उन हिस्सों में लौटने दे जो अब भी हमास के कंट्रोल में हैं. इजराइल पहले से ही यह बयान देता आया है कि वह हमास का खात्मा चाहता है.

क्या है इजराइल का टारगेट?

कैट्ज़ ने कहा कि इजराइल का टारगेट हमास को निरस्त्र करना और गाज़ा को सैन्य रूप से निष्क्रिय बनाना है. इसके साथ ही, इजराइल उन बंधकों के शवों को वापस लाने की भी कोशिश कर रहा है जो हमास के कब्जे में मारे गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइल खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि करीब 200 हमास के लड़ाके सुरंगों के नीचे छिपे हुए हैं. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सुरक्षित मार्ग देने से इनकार कर दिया है.

हमास ने लौटाई लाश

बुधवार को इस्राइल ने पुष्टि की कि हमास के जरिए रात में लौटाया गया शव स्टाफ सार्जेंट इताय चेन का है. 19 वर्षीय इताय चेन का जन्म ब्रुकलिन (अमेरिका) में हुआ था और वह आखिरी अमेरिकी नागरिक थे जो हमास की गिरफ्त में बचे थे.

7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे, और 252 इजराइली और विदेशी नागरिकों को अगवा किया गया था. अब भी 5 इज़राइली और 2 विदेशी नागरिकों की लाशें हमास के कब्जे में है. तभी से इसस जंग का आगाज हुआ था और इजराइल ने गाजा पर अंधाधुन बमबारी शुरू कर दी थी. इजराइली हमलों में 65 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Israel Hamas Warisrael newsmuslim news

Trending news

Israel Hamas War
नहीं सुधरेगा Israel! फिर अलापा पुराना राग, क्या कभी खत्म नहीं होगी जंग?
Telangana CM
'Congress है तो मुसलमान है' वाले बयान पर बवाल, तेलंगाना CM की हो रही फज़ीहत
Assam
मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लिया है, मदरसों पर डालो ताले, असम CM का बड़ा बयान
Bangladesh news
विरोध के बाद यूनुस सरकार का यू-टर्न! बांग्लादेश में जाकिर नाइक की एंट्री पर लगाई रोक
Pakistan News
आप सिख नहीं हिंदू हैं; 'प्रकाश पर्व' पर पाक की नापाक करतूत, 14 जायरीन को रोका
US News
कितने भारतीय हैं 100 साल का रिकॉर्ड तोड़कर NY का मेयर बनने वाले ममदानी और उनकी मां
Begambagh
उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी के लिए ध्वस्त कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकानें
Maharashtra news
मदरसों पर बयान देकर हिमंता शर्मा ने लगाई आग; बुझाने में उलझ गए अबू आजमी और कानूनगो!
Cngress
देश में कांग्रेस की वजह से बचा है मुसलमानों का वजूद; मुख्यमंत्री के बयान पर भड़का SIO
Bihar News
असम के CM हिमंता ने कहा, "PM मोदी ने देश से बाबर और औरंगजेब को भगाया!