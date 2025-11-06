नहीं सुधरेगा Israel! फिर अलापा पुराना राग, क्या कभी खत्म नहीं होगी जंग?

Israel Hamas War: इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज़ ने बुधवार को कहा कि सेना गाज़ा के इस्राइल-नियंत्रित इलाकों में मौजूद हमास के लड़ाकों को खत्म करने और उनकी सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन बिना किसी सीमा के जारी रखेगी.

उनका यह बयान उस समय आया है जब ऐसी रिपोर्टें हैं कि अमेरिका, इज़राइल पर दबाव बना रहा है कि वह रफ़ा में फंसे हमास लड़ाकों को गाज़ा पट्टी के उन हिस्सों में लौटने दे जो अब भी हमास के कंट्रोल में हैं. इजराइल पहले से ही यह बयान देता आया है कि वह हमास का खात्मा चाहता है.

क्या है इजराइल का टारगेट?

कैट्ज़ ने कहा कि इजराइल का टारगेट हमास को निरस्त्र करना और गाज़ा को सैन्य रूप से निष्क्रिय बनाना है. इसके साथ ही, इजराइल उन बंधकों के शवों को वापस लाने की भी कोशिश कर रहा है जो हमास के कब्जे में मारे गए थे.

इजराइल खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि करीब 200 हमास के लड़ाके सुरंगों के नीचे छिपे हुए हैं. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सुरक्षित मार्ग देने से इनकार कर दिया है.

हमास ने लौटाई लाश

बुधवार को इस्राइल ने पुष्टि की कि हमास के जरिए रात में लौटाया गया शव स्टाफ सार्जेंट इताय चेन का है. 19 वर्षीय इताय चेन का जन्म ब्रुकलिन (अमेरिका) में हुआ था और वह आखिरी अमेरिकी नागरिक थे जो हमास की गिरफ्त में बचे थे.

7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे, और 252 इजराइली और विदेशी नागरिकों को अगवा किया गया था. अब भी 5 इज़राइली और 2 विदेशी नागरिकों की लाशें हमास के कब्जे में है. तभी से इसस जंग का आगाज हुआ था और इजराइल ने गाजा पर अंधाधुन बमबारी शुरू कर दी थी. इजराइली हमलों में 65 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है.