Israel के मंत्री ने ज़ाहिर की असली मंशा, Gaza पर दिया पीठ में छुरा घोंपने वाला बयान

Israel Minister statement on Gaza: इजराइल पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता है. इस बात को साबित करता है, हाल ही में उसके मंत्री के जरिए दिया गया बयान. दरअसल, इज़राइल के संस्कृति मंत्री मिकी ज़ोहार ने गाज़ा और वेस्ट बैंक को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है.

क्या बोले इजराइल के मंत्री ?

सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के नेता ज़ोहार ने कहा है कि गाज़ा इज़राइल का है और वहां रहने वाले फ़िलिस्तीनी सिर्फ मेहमान हैं, जिन्हें इज़राइल फिलहाल वहां रहने की इजाज़त दे रहा है. कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को दिए एक इंटरव्यू में मिकी ज़ोहार ने कहा,"ग़ज़ा भी हमारा है. हम उन्हें सिर्फ एक हद तक वहां मेहमान के तौर पर रहने दे रहे हैं, लेकिन ग़ज़ा हमारा है."

इससे साफ होता है कि नेतन्याहू के मंत्रियों की ऐसी मंशा है तो इस सीजफायर में आगे चलकर इजराइल पीठ में छूरा घोपने का भी काम कर सकता है. यह बयान देते समय ज़ोहार यह समझा रहे थे कि वह इज़राइली फ़िल्म इंडस्ट्री की फंडिंग क्यों रोकने पर विचार कर रहे हैं.

फिल्म पर विवाद

दरअसल, इज़राइल के सबसे प्रतिष्ठित फ़िल्म पुरस्कार ओफ़िर अवॉर्ड से एक ऐसी फ़िल्म को सम्मानित किया गया है, जो वेस्ट बैंक के एक फ़िलिस्तीनी लड़के की कहानी पर आधारित है. इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि उस लड़के को इज़राइल में समुद्र तट देखने के लिए प्रवेश परमिट नहीं दिया जाता.

फिल्म में इजराइली सेना का दिखाया है नेगेटिव किरदार

मिकी ज़ोहार ने माना कि उन्होंने यह फ़िल्म खुद नहीं देखी है, लेकिन उनका दावा है कि फ़िल्म में इज़राइली सेना (IDF) को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है और इज़राइल को एक कब्ज़ा करने वाली ताक़त के तौर पर पेश किया गया है.

इजराइल की जनता के हिसाब से बनाएं फिल्म

ज़ोहार ने वेस्ट बैंक के लिए बाइबिल शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा,"जूडिया और सामरिया हमारा है. हम अपनी ही ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले नहीं हो सकते." उन्होंने यह भी कहा कि जो फ़िल्म निर्माता सरकारी फंड चाहते हैं, उन्हें ऐसी फ़िल्में बनानी चाहिए जो इज़राइली जनता देखना पसंद करे, न कि वे फ़िल्में जो यूरोपियनों को पसंद आती हों.

ज्ञात हो कि इजराइल पर लगातार सीजफायर उल्लंघन के इल्जाम लगते आए हैं. एक डेटा के मुताबिक सीजफायर के बाद से अब तक इजराइल ने 900 से ज्यादा बार अमेरिका प्रस्तावित सीजफायर का उल्लंघन किया है. इस गोलाबारी में कई बच्चों और औरतों की भी मौतें हुई हैं.