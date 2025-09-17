गाजा सिटी खाली करने का इजरायल ने दिया आदेश, फिलिस्तीनियों का दर्द जानकर फट जाएगा कलेजा

Gaza Evacuation Order: इजरायल गाजा में लगातार नरसंहार कर रहा है. इस बीच IDF ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं और नेतन्याहू की फौज ने गाजा शहर को खाली कराने के लिए विमानों से हज़ारों पर्चे गिराए हैं. इन पर्चों में सुरक्षा के लिए इलाके को फौरन खाली करने का आदेश दिया है. लेकिन गाजा के लोग गाजा सिटी छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं.

पर्चा हाथ में लिए अबू मोहम्मद नामक एक फिलिस्तीनी ने कहा कि मैं कहां जाऊं? कोई जगह नहीं है. अगर हमें मरना है तो यहीं मरेंगे. हमारे पास न जमीन है, न पानी है, न ही कोई और ठिकाना. सब कुछ ऊपरवाले पर छोड़ दिया है.” उन्होंने कहा कि विस्थापन मौत से भी कठिन है. हमने जंग कबूल कर ली है, लेकिन विस्थापन नहीं. एक दूसरे फिलिस्तीनी मोहम्मद अबू अमर ने भी अपना दर्द बयान किया. उन्होंने कहा कि हम विस्थापित नहीं होना चाहते. जाने के लिए पैसे चाहिए. मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है, मैं कहां जाऊं?

गाजा के लोगों ने बयान किया अपना दर्द

वहीं, गाजा के अस्पतालों और सड़कों पर दुख का माहौल था. इजरायली हमलों में मारे गए लोगों के शव अस्पतालों और खुले मैदान में रखे थे. परिवारजन शवों के पास बैठकर रो रहे थे, कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे. इस्माईल अबू आजवा नाम के एक शख्स ने इजरायली हमले में अपने बड़े बेटे को खो दिया है. उन्होंने अपने दर्द का बयान करते हुए कहा कि हम कहां जाएं? अगर हम दक्षिण जाते हैं तो भी मरते हैं, यहीं रहते हैं तो भी मरते हैं. मेरा बड़ा बेटा, जो सात-आठ लोगों की जिम्मेदारी उठाता था, मारा गया. मैं अब क्या करूं?” उन्होंने दुनिया से अपील करते हुए कहा, “आइए हमें देखिए, हमारी हालत देखिए. हमारे पास न जीवन है, न भविष्य, न जीने का सहारा.”

गाजा में है बदतर हालात

गौरतलब है कि गाजा की महिलाओं और बच्चों की स्थिति भी बेहद खराब है. कई महिलाएं अपने परिजनों के शवों के पास बैठकर रो रही थीं. छोटे बच्चे पर्चे उठाकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या करना है. इजरायल ने गाजा के कई हिस्सों पर लगातार हमले किए हैं और सेना का कहना है कि वह हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है. लेकिन आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. लोग विस्थापन और मौत के डर के बीच फंसे हैं.