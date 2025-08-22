Israel: क्या चाहते हैं इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? अब दे दिए बड़े आदेश
Israel: क्या चाहते हैं इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? अब दे दिए बड़े आदेश

Israel: इजराइली प्रधानमंत्री ने आदेश दिए हैं कि बंधकों की रिहाई पर बातचीक की जाए. हालांकि, इससे पहले वह गाजा शहर पर कब्जा करने की बात कर चुके हैं और रक्षा मंत्रालय ने 60 हजार रिजर्व फोर्स को भी बुलाया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 22, 2025, 08:30 AM IST

Israel: इजराइली प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है. पहले गाजा शहर पर ऑफेंसिव हमला करने और उस पर कब्जा करने के आदेश दिए और फिर अब कह रहे हैं कि उन्हें बंधकों की अदला बदली पर बातचीत करनी है. बता दें, नेतन्याहू पर लगातार इजराइली जानता के जरिए प्रेशर बन रहा है कि वह इस जंग को रोक दें और बंधकों को रिहा कराएं. वहीं, इजराइली प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वह गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लें.

बातचीत के दिए आदेश

दरअसल, नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बचे हुए इज़राइली बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत बातचीत शुरू हो. यह ऐलान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले इज़राइल के रक्षा मंत्रालय ने लगभग 60,000 रिज़र्व सैनिकों को बुलाने की योजना को मंजूरी दी थी. इन सैनिकों को गाज़ा सिटी में हमास के अंतिम बड़े ठिकानों पर कब्ज़ा करने के लिए तैनात किया जाएगा.

क्या है नेतन्याहू का मकसद?

नेतन्याहू का मकसद साफ पता लगता है कि वह चाहते हैं कि पहले बंधकों को रिहा कराएं और फिर हमास पर फिल फ्लेज धावा बोल दें. ताकि वह गाजा पर कब्जा कर सकें. फिलहाल उनके आड़े बंधक आ रहे हैं, अगर वह ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कोई भी बंधक जिंदा न बच पाए.

नेतन्याहू ने अपने बयान में क्या कहा?

नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, "मैंने आईडीएफ (इज़राइली सेना) की गाज़ा सिटी पर कंट्रोल करने और हमास को हराने की योजनाओं को मंजूरी दी है, साथ ही मैंने निर्देश दिया है कि सभी बंधकों की रिहाई और युद्ध की समाप्ति के लिए, इज़राइल के अनुकूल शर्तों पर, तुरंत बातचीत शुरू की जाए."

नेतन्याहू ने रिज़र्व सैनिकों और नियमित सेना की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा,"ये दोनों लक्ष्य—हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों की रिहाई-एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. गौरतलब है कि हाल के दिनों में मध्यस्थ देशों को इज़राइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार था, जबकि हमास ने इसी हफ्ते सीजफायर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

IsraelIsrael Hamas Warisrael newsmuslim news

