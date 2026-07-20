/फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई! नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव पर मचा बवाल

Israel Palestinian Prisoners: इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों तरफ एक खाई खोदने और उसमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा है. इजरायली सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है. एक फिलिस्तीनी ऑफिसर ने कहा, "इस प्रपोजल का मकसद कैदियों को यह महसूस कराना है कि उन्हें इंटरनेशनल कानून और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से दूर रखा गया है. वहीं, एक और एजुकेशन ऑफिसर मुज़फ़्फ़र जौक ने कहा कि यह अवॉर्ड ज़ुल्म का एक नया एक्सट्रीम है और इससे फ़िलिस्तीनी कैदियों की मेंटल हेल्थ पर और असर पड़ेगा जो पहले से ही भूख, हिंसा, अकेलेपन, खाने की कमी और दूसरे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं.