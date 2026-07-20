/फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई! नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव पर मचा बवाल

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Israel Palestinian Prisoners: इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों तरफ एक खाई खोदने और उसमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा है. इजरायली सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है. एक फिलिस्तीनी ऑफिसर ने कहा, "इस प्रपोजल का मकसद कैदियों को यह महसूस कराना है कि उन्हें इंटरनेशनल कानून और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से दूर रखा गया है. वहीं, एक और एजुकेशन ऑफिसर मुज़फ़्फ़र जौक ने कहा कि यह अवॉर्ड ज़ुल्म का एक नया एक्सट्रीम है और इससे फ़िलिस्तीनी कैदियों की मेंटल हेल्थ पर और असर पड़ेगा जो पहले से ही भूख, हिंसा, अकेलेपन, खाने की कमी और दूसरे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं.
तेल अवीव में मूसा जेल के स्पोक्सपर्सन अल-मनी सरदा ने कहा कि इज़राइली जेलों में सालों से फिलिस्तीनी कैदियों के साथ टॉर्चर और बुरे बर्ताव के अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मगरमच्छ के पिंजरे बनाने का प्रपोजल इस चेन में बस एक कड़ी है. सरदा ने कहा, "इस पॉलिसी का मेन मकसद फिलिस्तीनी नागरिकों को न सिर्फ़ फिजिकली बल्कि पर्सनली भी पूरी तरह से खत्म करना है."
सरकार बना रही है ये प्लान
इजरायली राइट-विंग सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों को रखने के लिए नील नदी के दक्षिणी हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है. इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, यह प्रपोजल इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पेश किया था, जो इजराइली सरकार के लेफ्ट विंग का हिस्सा है. यह अमेरिका के कदीदा राज्य में मगरमच्छों, घड़ियालों और दूसरे रेंगने वाले जानवरों से घिरे एक दलदली इलाके में है. इजराइली सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. विदेश मंत्री पेरेट्ज़ कासी ने प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन बदल दिया और इसे "नया और बेहतर" बताया.
युद्ध में गाजा हो गया है तबाह
गौरतलब है कि इजरायल और हमासे के बीच दो सालों तक युद्ध चला. इस युद्ध में 70 हजार से ज्यादा गाजा के लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. इस युद्ध में गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है. इजरायली फौज हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों को कैद करके इजरायली जेल में डाल दी है.