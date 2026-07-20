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फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई! नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव पर मचा बवाल

Israel Palestinian Prisoners: इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों ओर खाइयां खोदने और उनमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने का प्रस्ताव रखा है. मानवाधिकार संगठनों और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 20, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:02 PM IST
फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई! नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव पर मचा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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