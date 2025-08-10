Israel Protest: नेतन्याहू की अब खैर नहीं! लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2874432
Zee SalaamIsrael Hamas War

Israel Protest: नेतन्याहू की अब खैर नहीं! लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग

Israel Protest Against Netanyahu: इजराइली प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी ही जनता ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है. जंग का खात्मा हो, इस मांग के साथ लाखों लोग सड़कों पर दिखाई दिए. जिनके वीडियो सोशल मीडिा पर वायरल हो रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 10, 2025, 07:34 AM IST

Trending Photos

Israel Protest: नेतन्याहू की अब खैर नहीं! लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग

Israel Protest Against Netanyahu: शनिवार को इज़रायल के तेल अवीव में हज़ारों लोग सड़क पर उतर गए. उनकी मांग थी कि गाजा में जंग का खात्मा हो और जल्द से जल्द बंधकों की वापसी हो. यह प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइली कैबिनेट पर गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

सड़कों पर दिखे प्रदर्शनकारी

सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियोज में प्रदर्शनकारी तख्तियां लहराते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान लोगों ने हाथों मेंबंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें ली हुई थीं और वह मांग कर रहे थे कि गाजा में जंग का खात्मा हो. अपने ही देश में मुखालिफत की आवाज सुनने के बाद नेतन्याहू मौन हैं.

कैबिनेट से प्रस्ताव पास, बंधकों को बढ़ा खतरा

कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद बंधकों को खतरा और बढ़ गया है. क्योंकि इजराइल हमास के खिलाफ जंग को और तेज करेगा, जिससे बचे हुए कैदियों की जान को खतरा होगा. हमास ने साफ कहा है कि इजराइल को अपने कैदियों को बिलकुल नहीं पड़ी है. नेतन्याहू केवल अपनी निजी विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

हर चीज को झुटलाते हैं नेतन्याहू!

खास बात तो यह है कि नेतन्याहू हर बात को शुरुआत से ही झुठलाते आए हैं. सैनिकों को जरिए खाना लेने गए लोगों को मारे जाने को भी उन्होंने गलत करार दिया था. हालांकि मिलिट्री ने बाद में दावा किया था कि उनके सैनिकों ने ऐसा किया. इसके बाद उन्होंने गाजा में फैल रही भुखमरी पर भी झूठ बोला और कहा कि ये हमास का प्रोपेगेंडा है. जिस पर ट्रंप ने उन्हें लताड़ भी लगाई थी.

क्या है ट्रंप वाला मामला?

दरअसल नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में भुखमरी नहीं फैल रही है और सब हमास का फैलाया हुआ झूठ है. जिस पर ट्रंप ने एक पब्लिक मींटिंग में कहा था कि गाजा में सच में भुखमरी फैल रही है. इसके बाद दोनों लीडर्स की बात हुई. एक सीनियर मिलिट्री अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इजराइली मीडिया को बताया कि इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू से फोन पर काफी तेज आवाज में बात कर रहे थे, मानों उन्हें लताड़ रहे हों.

TAGS

IsraelIsrael Hamas Warisrael newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
रामनगर: स्कूल अहाते में बनी सालों पुरानी मजार पर गरजा बुलडोजर, जानें पूरा मामला?
Bangladesh Political Crisis
Bangladesh: चुनाव पर विराम! सुधारों के बहाने सियासत गरमाई, हसीना की बढ़ीं मुश्किलें
Anuj Chaudhary Promotion
विरोध दरकिनार CO अनुज चौधरी का हुआ प्रमोशन; मुसलमानों ने कहा, सब अल्लाह की मर्ज़ी
Pakistan News
फिलिस्तीनियों के लिए पाकिस्तान बहा रहा है मगरमच्छ के आंसू, बलूच नेता का बड़ा हमला
Bangladesh news
यूनुस सरकार पर लगा बदनुमा दाग; भ्रष्टाचार के जाल में फंसा है पूरा प्रशासन!
Maulana Shahabuddin on ST Hasan
पूर्व मुस्लिम MP के बयान पर मौलाना का तीखा हमला, धराली में तबाही पर दिया था बयान
UP News
UP के जेल में राखी का त्योहार बना भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने भी बांधी राखी
Agra Hotel Viral Video
Watch: शादीशुदा हिंदू महिला के साथ होटल गया था सलमान, बजरंग दल वालों ने की पिटाई
Uttarkashi Accident
UK: बादल फटने के बाद से नहीं मिला सलमान और फुरकान का सुराग, तरस रही मां की आंखें
Dhamdaha Assembly Election 2025
धमदाहा में नीतीश के मंत्री की नैया डगमगाई? मुसलमानों के रुख पर टिकी चुनावी किस्मत
;