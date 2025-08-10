Israel Protest: नेतन्याहू की अब खैर नहीं! लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग

Israel Protest Against Netanyahu: इजराइली प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी ही जनता ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है. जंग का खात्मा हो, इस मांग के साथ लाखों लोग सड़कों पर दिखाई दिए. जिनके वीडियो सोशल मीडिा पर वायरल हो रहे हैं.
Trending Photos
Israel Protest Against Netanyahu: शनिवार को इज़रायल के तेल अवीव में हज़ारों लोग सड़क पर उतर गए. उनकी मांग थी कि गाजा में जंग का खात्मा हो और जल्द से जल्द बंधकों की वापसी हो. यह प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइली कैबिनेट पर गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियोज में प्रदर्शनकारी तख्तियां लहराते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान लोगों ने हाथों मेंबंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें ली हुई थीं और वह मांग कर रहे थे कि गाजा में जंग का खात्मा हो. अपने ही देश में मुखालिफत की आवाज सुनने के बाद नेतन्याहू मौन हैं.
कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद बंधकों को खतरा और बढ़ गया है. क्योंकि इजराइल हमास के खिलाफ जंग को और तेज करेगा, जिससे बचे हुए कैदियों की जान को खतरा होगा. हमास ने साफ कहा है कि इजराइल को अपने कैदियों को बिलकुल नहीं पड़ी है. नेतन्याहू केवल अपनी निजी विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
MARCH FOR THE KIDNAPPED - TEL AVIV
Crowds are in the streets of Tel Aviv tonight, marching for the return of those still held captive.
Banners, chants, and an unmissable message: bring them home.
The march is part of ongoing pressure on Israel’s leadership to secure… https://t.co/fSWkiAzuWc pic.twitter.com/ElbC2uALbf
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 9, 2025
खास बात तो यह है कि नेतन्याहू हर बात को शुरुआत से ही झुठलाते आए हैं. सैनिकों को जरिए खाना लेने गए लोगों को मारे जाने को भी उन्होंने गलत करार दिया था. हालांकि मिलिट्री ने बाद में दावा किया था कि उनके सैनिकों ने ऐसा किया. इसके बाद उन्होंने गाजा में फैल रही भुखमरी पर भी झूठ बोला और कहा कि ये हमास का प्रोपेगेंडा है. जिस पर ट्रंप ने उन्हें लताड़ भी लगाई थी.
दरअसल नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में भुखमरी नहीं फैल रही है और सब हमास का फैलाया हुआ झूठ है. जिस पर ट्रंप ने एक पब्लिक मींटिंग में कहा था कि गाजा में सच में भुखमरी फैल रही है. इसके बाद दोनों लीडर्स की बात हुई. एक सीनियर मिलिट्री अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इजराइली मीडिया को बताया कि इस दौरान ट्रंप नेतन्याहू से फोन पर काफी तेज आवाज में बात कर रहे थे, मानों उन्हें लताड़ रहे हों.