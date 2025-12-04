Israel की गाजा पर जोरदार एयरस्ट्राइक; Hamas ने 5 सैनिकों को उतारा मौत के घाट

Israel Hamas War: इजराइल और हमास के बीच अभी भी तनातनी बनी हुआ है. हमास ने इजराइल के 5 सैनिकों की हत्या की जिसके बाद आईडीएफ ने गाजा में बड़ी स्ट्राइक की है. पूरी खबर पढ़ें.
Israel Hamas War: इज़राइल ने बुधवार देर रात दक्षिणी गाज़ा में एक हमास मिलिटेंट पर एयरस्ट्राइक करने की पुष्टि की है. यह हमला उसी दिन हुए एक हमले के जवाब में किया गया, जिसमें पांच इज़राइली सैनिक घायल हुए थे. यह कार्रवाई उस नाज़ुक सीज़फायर के लिए एक नया इम्तेहान मानी जा रही है, जो अक्टूबर की शुरुआत से अधिकतर कायम है. हालांकि, इज़राइल और हमास दोनों ही एक-दूसरे पर सीजफयर का उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं.
बुधवार को इज़राइल को गाज़ा से एक और व्यक्ति के अवशेष मिले, जिन्हें आखिरी बंधकों में से एक माना जा रहा है. इज़राइल का कहना है कि वह मिस्र के साथ लगी सीमा पर एक क्रॉसिंग को खोलने की तैयारी कर रहा है, जिससे फिलिस्तीनियों को बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बुधवार को हमास ने सीजफायर तोड़ा था. उनकी सेना के मुताबिक, हमास के लड़ाके एक सुरंग से निकलकर इज़राइली सैनिकों पर हमला करके गए थे.
इज़राइल पहले भी हमास पर युद्धविराम तोड़ने का आरोप लगाकर एयरस्ट्राइक कर चुका है. अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते में हुए हमलों में 104 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नवंबर के आखिरी सप्ताह में हुए हमलों में 33 लोग मारे गए थे.
बुधवार को उत्तरी गाज़ा में मिले अवशेष इज़राइल को सौंपे गए, जहां फोरेंसिक विशेषज्ञ उनकी जांच कर रहे हैं. 7 अक्टूबर 2023 के हमले में लिए गए सभी बंधकों की वापसी, अक्टूबर में शुरू हुए युद्धविराम के पहले चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है. बदले में, इज़राइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है.
ज्ञात हो कि इजराइल और हमास के बीच सीजफायर है, लेकिन इसके बीच छोटी-मोटी झड़प की घटनाएं सामने आती रहती है. गाजा मं 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. बचे लोग काफी जद्दोजहद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं.