गाजा में फिलिस्तीनियों की खून पीने वाले नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, इस्तीफे की मांग

Zee SalaamIsrael Hamas Warगाजा में फिलिस्तीनियों की खून पीने वाले नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, इस्तीफे की मांग

Protests Against Netanyahu in Israel: गाजा युद्ध खत्म होने के बाद भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है. तेल अवीव समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर उनके इस्तीफे, जवाबदेही और 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:29 AM IST

Israel Protest: गाजा युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. राजधानी तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों में लोग नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी नेतन्याहू की जांच की भी मांग कर रहे हैं और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की स्वतंत्र जांच के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं और सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगा रहे हैं.

दरअसल, हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने गाजा पर युद्ध का ऐलान कर दिया और इजरायली सेना ने गाजा में लाखों बेगुनाह लोगों को मार डाला. गाजा की पूरी आबादी को विस्थापित होना पड़ा. दो साल की लड़ाई के बाद गाजा में सीजफायर का ऐलान किया गया. हालांकि, गाजा में युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इजरायली सेना अभी भी गाजा में मौजूद है और उनके और हमास लड़ाकों के बीच हिंसक झड़पें अभी भी हो रही हैं. इस दौरान नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं.

हमास के हमले को लेकर है लोगों के मन में शक
10 जनवरी को तेल अवीव में हजारों इजरायली नागरिकों ने एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नेतन्याहू सरकार ने 7 अक्तूबर 2023 को हमास के हमले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली है, जिसकी वजह से गाजा में युद्ध शुरू हुआ. प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार पर हमले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से बचने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि जब तक एक स्वतंत्र सरकारी आयोग 7 अक्टूबर की घटनाओं की जांच नहीं करता, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी. प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कई लोगों ने साफ तौर पर नेतन्याहू सरकार में बदलाव की मांग की. उनका कहना था कि मौजूदा सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है और चल रहे युद्ध के बीच भी राजनीतिक जवाबदेही तय करने में नाकाम रही है.

गाजा में अभी भी है इजरायली बंधकों के शव
गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों का मुद्दा भी प्रदर्शन में प्रमुखता से उठाया गया. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इजरायली पुलिस अधिकारी रैन गविली के अवशेष अभी भी गाजा से बरामद नहीं हुए हैं. रैन गविली आखिरी इजरायली बंधक हैं जिनके अवशेष अभी भी गाजा में हैं. उनके शव की वापसी अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति प्लान का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद गाजा और इजराइल के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित करना है. प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि जब तक रैन गविली के अवशेष वापस नहीं किए जाते, तब तक शांति के प्रयास अधूरे रहेंगे. उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे को गंभीरता से न लेने का भी आरोप लगाया.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Netanyahu resignation protestsIsrael protests against Netanyahu

