'गाजा खाली करो...', नेतन्याहू की फौज का बड़ा फरमान; फिलिस्तीनियों की बढ़ी बेचैनी

Netanyahu Army Order Gaza: गाजा में हालात दिन-ब-दिन और बिगड़ते जा रहे हैं. इजरायल ने साफ कर दिया है कि गाजा सिटी को अब खाली किसी भी हाल में करेगा. इजरायली सेना ने आज यानी 27 अगस्त को कहा कि गाजा सिटी से लोगों को बाहर निकलने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि जल्द ही यहां बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजरायल के अधिकारी वॉशिंगटन में बैठक कर रहे हैं. बैठक का मकसद युद्ध के बाद गाजा की स्थिति और भविष्य पर चर्चा करना है.

इसी बीच, दक्षिण गाजा के नासेर अस्पताल पर दोहरे हमले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैला दिया है. इस हमले में पत्रकारों, मेडिकल स्टाफ और मरीजों समेत 22 लोगों की मौत हो चुकी है. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. इजरायल ने इस हमले की जांच की बात कही है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं किया कि दो बार हमला क्यों किया गया. सेना का कहना है कि मारे गए लोगों में से छह लोग आतंकी थे, हालांकि इसका कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है.

युद्ध खत्म करने के लिए पोप की अपील

दुनिया भर से इज़राइल पर दबाव बढ़ रहा है कि वह युद्ध को रोके और बातचीत का रास्ता चुने. पोप लियो 14वें ने इजरायल से अपील की है कि गाजा के लोगों पर सामूहिक सज़ा और जबरन विस्थापन रोका जाए. मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने गाजा सिटी पर बड़ा हमला किया तो मानवीय संकट और भी गहरा जाएगा. यहां पहले से ही ज्यादातर आबादी बेघर हो चुकी है, बस्तियां खंडहर में बदल गई हैं और अकाल का खतरा मंडरा रहा है.

गाज़ा सिटी को खाली कराने की तैयारी

इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी के लोगों से कहा है कि वे दक्षिण की ओर निकल जाएं. सेना का दावा है कि खाली जगहों पर टेंट लगाने और पानी व सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाज़ा का लगभग 80 फीसद हिस्सा पहले ही सैन्य क्षेत्र घोषित किया जा चुका है या वहां से लोगों को हटने का आदेश दिया जा चुका है.