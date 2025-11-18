Advertisement
वेस्ट बैंक में हिंसा की आग! आपस में भिड़े फिलिस्तीनी और इजरायली, 1 की गई जान

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:05 PM IST

West Bank Violence: गाजा में नरसंहार के बाद वेस्ट बैंक में हिंसा का दौर जारी है. इजरायल ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक में आतंकी हमला हुआ है. इस हमले में 30 साल के एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक महिला की हालात गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह अटैक दो हमलावरों ने किया था, जिन्होंने चौराहे पर अपनी गाड़ी की गति बढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ा दी और फिर उनमें से एक ने बाहर निकलकर पीड़ितों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की. चश्मदीदों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर ही दोनों आतंकवादियों को गोली मार दी.

शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, 4 इजराइली घायल हुए थे और चाकुओं से लैस हमलावरों को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने मार गिराया. वहीं मौके पर चिकित्सक दल भी पहुंच गया और सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया. द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि हमला स्पष्ट रूप से कार से टक्कर मारने की कोशिश से शुरू हुआ, जिसके बाद हमलावर कार से बाहर निकले और वहां मौजूद इजरायली नागरिकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने लगे.

आईडीएफ का कहना है कि उन्हें इलाके में "गाड़ी से टक्कर मारने और चाकू से हमला" करने की सूचना मिली, और उन्होंने यह भी कहा कि विवरण की समीक्षा की जा रही है. चिकित्सकों का कहना है कि पश्चिमी तट के गुश एट्जियन जंक्शन पर हुए इस आतंकवादी हमले में चार लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया. मैगन डेविड एडोम के अनुसार, घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर है, एक की हालत स्थिर है और एक को हल्की चोट आई है.

ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब, सोमवार रात को ही वेस्ट बैंक के एक छोटे से फिलीस्तीनी गांव अल-जबा में इजरायली सेटलर्स या यहूदी बस्तियों में रह रहे लोगों ने हमला बोल दिया था. उन्होंने अल-जबा के कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी थी. ये गांव बैतलहम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. इजरायली सुरक्षा बल और पुलिस मौके पर पहुंची थी. सेटलर्स और बलों के बीच काफी झड़प भी हुई थी. इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी.

इनपुट-आईएएनएस

